Gefängnis wegen Unfall: Telefonbetrüger versuchen es weiterhin in Erfurt

Erfurt. In Erfurt gibt es weiterhin Anrufe von Betrügern, die vorgeben, einen Unfall mit einer getöteten Person gehabt zu haben und das ihnen nun eine Gefängnisstrafe drohe.

Seit mehreren Wochen kontaktieren im Stadtgebiet von Erfurt Telefonbetrüger vor allem ältere Menschen, um an ihr Erspartes zu gelangen. Laut Polizei geben die Betrüger sich in der Regel am Telefon als Verwandte aus und täuschen vor, einen Verkehrsunfall mit einer getöteten Person verursacht zu haben, und das ihnen nun das Gefängnis drohe.

Um der Haftstrafe entgehen zu können, müssen mehrere tausend Euro gezahlt werden. In einigen Fällen geben sich die Betrüger auch als Polizisten oder Anwälte aus und gaukeln ihre Geschichte vor, immer mit dem Ziel, letztlich an hohe Summen Bargeld zu gelangen.

Die Polizei warnt erneut vor den Betrügern. Man soll auch seine Bekannten und Verwandten auf das Thema hinweisen. Man solle am Telefon niemals Auskünfte über Vermögens- und Lebensverhältnisse preis geben. Stattdessen soll man die Polizei informieren.

