Seit 2017 ist die Rußrindenkrankheit an Ahornbäumen in Thüringen registriert. In Erfurt an verschiedenen Stellen.

Erfurt. Im Gespräch: Mika Tarkka vom „Helmholtz Zentrum für Umweltforschung“ in Halle über notwendige Fällungen und die Regeneration befallener Wälder

Gefahren durch Rußrindenkrankheit in Erfurt abwägen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefahren durch Rußrindenkrankheit in Erfurt abwägen

Ob im Petersberg-Wäldchen, Zoo oder auf dem Gebiet für den neuen P+R-Parkplatz hinter der Messe. Überall in der Stadt sorgt die Rußrindenkrankheit für Verunsicherung und politische Debatten. Wir sprachen mit Mika Tarkka, Wissenschaftler im Bereich Bodenökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Er forscht zu Interaktionen zwischen Pflanzen und Pilzen sowie Pflanzen und Bakterien. Er beschäftigte sich dabei auch intensiv mit Pilzen, die als Pathogene – also als Krankheitserreger – wirken.

Was bewirkt der Cryptostroma corticale, wie der Pilz hinter der Rußrindenkrankheit heißt? Der Pilz ein Neuling aus Nordamerika und er infiziert Ahornbäume, wenn sie anfällig sind. Er verbreitet sich in trockenen und heißen Sommer und die Bäume müssen eben schon vorher geschwächt sein, so dass der Pilz eindringen kann. Dieser wächst geschützt unter der Borke. Er produziert dort Sporen und dann fällt die Borke ab und wir haben eine sehr hohe Dichte von schwarzen, kleinen Sporen. Diese sind für anfällige Menschen, etwa mit Asthma gefährlich, weil sie Probleme mit Lungenbläschen verursachen.

Es gibt einen zweiten Aspekt. Über eine Sekundärinfektion kann Weißfäule den Baum befallen. Dann wird es für uns Menschen in zweiter Hinsicht gefährlich, vor allem, wenn es Stadtwälder sind. Denn die Bäume sterben ab und sind dann anfällig für Windbruch. Mika Tarkka, ist Experte für Pilz-Schädlingen an Pflanzen und arbeitet im Bereich Bodenökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Foto: UFZ Müssen Bäume gefällt dann werden? Man muss es standortspezifisch entscheiden. Ich finde es gut, das intensiv zu untersuchen und zu diskutieren. In Mainz beispielsweise stand das gleiche Problem. Dort wurden die Bäume gefällt, wo Windbruchgefahr in Gebieten mit Wegen und Häusern besteht. Auch an Spielplätzen wurden dort befallene Bäume entfernt. Reicht der Verdacht auf Rußrindenkrankheit aus oder gibt es vergleichbare Krankheiten? Es gibt mehrere Pilze, die ähnliche Symptome haben. Da sind natürlich die rußartigen, schwarzen Sporen. Aber auch andere Pilze bilden diese aus. Das heißt, man sollte die Bäume überprüfen, ob es genau dieser Pilz ist. Dafür sollte man sich von einem Fachmann aus einem mikrobiologischem Labor, beraten lassen. In Gebieten, wo gebaut werden soll, ist es auf jeden Fall sinnvoll einen solchen Test zu machen. Muss das Holz aus dem Wald gebracht werden oder darf es am Boden liegen bleiben? Auch das ist spezifisch zu entscheiden. In einem normalen Wald muss man das nicht machen. Es ist ja auch sehr aufwendig und die Arbeiter müssen beispielsweise mit Schutzmasken arbeiten. Und in Landschaftsschutzgebieten? Könnte die Natur das dort selbst regeln? Auch hier kommt es wieder darauf an, ob dort Wege sind und Menschen gefährdet sind. Dort sollte man die Bäume fällen, wo das nicht der Fall ist, könnte man sie lassen. Wir reden im Zuge der Klimadebatte davon, möglichst streng Bäume zu schützen und zu erhalten. Was ist wenn mehrere Hundert Bäume befallen sind? Sollte man rigoros eingreifen? Ein normaler Wald verjüngt sich ja selber. Ahorn ist ja nicht der Hauptbestandteil des Waldes, sondern wir haben dort andere Bäume. Und es gibt auch die Chance, dass neue Ahorn-Bäume nicht befallen werden, wenn durch Anpassung oder bessere Witterung ein gutes Wachstum möglich ist. Was man bei einigen Flächen gemacht hat: man schaut nach einem Jahr nach, wie es mit der Verjüngung aussieht. Wächst der Wald wieder, dann muss man nichts machen.