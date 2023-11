Geflutete Tiefgarage in Erfurter Innenstadt: Wo Sturm und Unwetter für Ärger sorgen

Erfurt. Am 15. August überrollte ein Sturm mit Starkregen die Stadt und brachte die Kanalisation an ihren Grenzen. Die Erfurter Entwässerungsbetriebe haben Erklärungen parat.

Am 15. August schüttelte ein 10-minütiger Sturm, verbunden mit Regen in unglaublichen Massen, die Stadt gehörig durch. Am Ende waren über 1000 Bäume umgestürzt oder abgebrochen und die Kanalisation hatte Schwerstarbeit verrichtet. Es aber nicht überall geschafft. In der Moritzstraße 13 lief eine Tiefgarage, in der 200 Autos Platz finden, voll Wasser. Es habe, so berichten Betroffene, flächendeckend auf einer Höhe von fünf bis sechs Zentimeter gestanden. Zwölf Anwohner hätten danach stundenlang zu tun gehabt, um die Wassermassen in eine Grube zu kehren, wo sie dann von der Feuerwehr abgepumpt wurden.

Der Grund wird von einem Anwohner in der nicht funktionierenden Entwässerung der Gullys und Entwässerungskanäle entlang der Andreasstraße gesehen. Weil die völlig verdreckt und mit Laub zugesetzt seien, habe das Wasser nicht abfließen können, hätte sich stattdessen in die Große Ackerhofsgasse und von dort in Moritzstraße ergossen, um dann die Tiefgarage im Haus Nr. 13 zu fluten. In dem Zusammenhang wurde von einem der Betroffenen auch der Verdacht geäußert, bei der Sanierung der Moritzstraße vor über zehn Jahren seien Fehler gemacht worden. Schließlich sei seit dieser Sanierung die Tiefgarage schon vier Mal geflutet worden, vorher nie.

Mehr Regen, als das System schaffen kann

„Es gibt zwei Möglichkeit. Entweder der Sinkkasten ist verstopft oder der Ableitungskanal schafft die Wassermassen nicht“, sagt Martin Höfer, Werkleiter des Erfurter Entwässerungsbetriebes. Das Entwässerungssystem habe nur eine begrenzte Leistungsfähigkeit, die am 15. August überstrapaziert worden sei. Am 8. Juni waren in der Moritzstraße die Gullys, wie die Sinkkästen auch gern genannt werden, gereinigt worden. Diese Fangeimer seien aber nie voll gewesen. Höfer sieht das Problem auf mehreren Ebenen. An besagtem 15. August habe es in diesen zehn Minuten mehr geregnet, als das System ableiten konnte. Höfer schaut in seine Statistik. Erfurts Jahresdurchschnitt liegt demnach bei 500 Litern pro Quadratmeter. In Schmira seien aber an diesem Tag allein 45 Liter Regen in nur zehn Minuten gefallen. In der Altstadt waren es in derselben Zeit auch noch 27 Liter pro Quadratmeter. Höfer: „Das schafft hier kein Kanal“. Die Kanäle in Erfurt seien nur für ein fünfjähriges Starkregenereignis ausgelegt. Vor 30 oder auch noch vor 20 Jahren habe sich keiner Gedanken darüber gemacht, dass es mal solche extremen Regenfälle, durch die die Kanalisation an ihre Grenzen komme, geben könnte. Heute würden neue Entwässerungskanäle auf ein 30-jähriges, bei Unterführungen auf ein 50-jähriges Hochwasser ausgelegt.

25.000 Gullys im gesamten Stadtgebiet

Der Abwasser-Chef räumt aber ein, dass die Moritzstraße eine „Engstelle“ sei, die in den letzten 15 Jahren auffälliger gewesen sei, als andere Straßen. Soll heißen, die Kanalisation schafft hier gerade noch die üblichen Mengen, hat keine Reserven wie andere Straßenzüge. Der Sturm habe außerdem noch chaotische Zuarbeit geleistet und Geäst und Blätter massenweise von den Bäumen geschüttelt und weggespült. Am Ende wären die Sinkkästen völlig durch darauf liegende Blätterberge verstopft gewesen. 25.000 Gullys hat der Abwasserbetrieb in der ganzen Stadt in Obhut. Man habe wochenlang zu tun gehabt, die Abläufe wieder freizumachen, so Höfer. Üblich sei es sonst, jeden Ablauf zwei Mal pro Jahr manuell oder maschinell mit Spezialtechnik zu reinigen. Die Abflussrinnen würden bei Bedarf gereinigt und mit Druck durchgespült.

Hauseigentümer auch in der Pflicht

Kann nicht sein, ruft es aus der Moritzstraße. Die Rinnen in der Andreasstraße seien völlig zugesetzt. Die seien ewig nicht gesäubert worden. Außerdem kursiert die Vermutung, dass bei der Sanierung der Moritzstraße vor über zehn Jahren nicht alles richtig gemacht wurde. Wahrscheinlich habe man Inlinekanäle in die Kanäle eingezogen und den Querschnitt damit verringert und außerdem die Abwassermenge der neuen Wohnhäuser in der Großen Ackerhofsgasse außer Acht gelassen, so die Vermutung eines Hausbewohners der Nr. 13. „Wir haben die Kanäle in der Moritzstraße damals überhaupt nicht saniert, da liegt noch der Kanal von 1909 drin“, hält Werkleiter Höfer entgegen. Was zudem an neuen Wohneinheiten ans Netz gehängt wurde, passe auch. „Der Kanal schafft unter normalen Bedingungen, was er soll, hat aber keinerlei Reserven“, wiederholt Höfer. Und verweist zugleich darauf, dass der Hauseigentümer ebenfalls die Pflicht habe, wenn seine Garage tiefer liege, das Objekt selber zu schützen.