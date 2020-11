Gekocht wird in Erfurt mit einer großen Portion Überzeugung

Seit elf Jahren liefert Tibor Keil, Betreiber des Erfurter Cateringservice „mobio mobiles Bio-Bistro“, bei Wind und Wetter sein Essen auf seinem Lastenfahrrad in der Erfurter Altstadt aus. Für diesen Einsatz wurde er am vergangenen Samstag von Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) mit dem Bio-Preis Thüringen in der Kategorie „Konzept zur Vermittlung der Werte des ökologischen Landbau“ mit dem dritten Preis geehrt.