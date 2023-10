Geld für Erfurter Kinder: So kann es beantragt werden

Erfurt. Der neue Kinderbeirat trifft sich bald zum ersten Mal. Da entscheidet er über Projekte für sozial benachteiligte Kinder in Erfurt.

Die Vorbereitungen für die erste Sitzung des neu gegründeten Kinderbeirats Erfurt laufen auf Hochtouren: Am 27. November tagt der Kinderbeirat Erfurt im Ratssitzungssaal. Bis zu 15 Kinder und Jugendliche entscheiden dann gemeinsam, welche Projekte mit einem Budget von insgesamt 5.000 € unterstützt werden. Bis zum 31. Oktober nimmt der Kinderbeirat Erfurt noch Anträge auf Förderung entgegen.

Pro Projekt können bis zu 1.500 Euro beantragt werden. Wichtig ist, dass die Projekte Kindern und Jugendlichen mit sozioökonomischer Benachteiligung in Erfurt zugutekommen. „Neben den üblichen Formalien fragt der Antrag, was im Rahmen des Projektes passieren soll, wie das Projekt auf die Kinder und Jugendlichen wirkt und welche Kosten wofür entstehen“, erklärt Maria Wischeropp, Vorständin der BürgerStiftung Erfurt. „Dabei ist es besonders wichtig, den Antrag einfach und verständlich auszuformulieren. Schließlich wird dieser von Kindern ab 8 Jahren geprüft.“

Der Kinderbeirat Erfurt entsteht mit dem Ziel, Kinder und Jugendliche an soziales Engagement heranzuführen und gemeinsam mit ihnen Kinderhilfsprojekte zu unterstützen. Träger ist die Bürger-Stiftung Erfurt, die für den Kinderbeirat Erfurt mit dem Verein „Children for a better world“ und der Affirmative als Förderpartner kooperiert. Pro Jahr sind künftig zwei Sitzungen geplant.

Kinder und Jugendliche werden in einem partizipativen Prozess an der Entscheidung über die Förderung von sozialen Projekten beteiligt und so für soziale Problemstellungen sensibilisiert. Es gilt, ihnen die verschiedenen Notsituationen vor Augen zu führen und Lösungsmodelle vorzustellen. Die Kinder sollen ein möglichst breites Spektrum an Organisationen kennenlernen und sich mit verschiedenen Problemstellungen beschäftigen.

Weitere Informationen und das Antragsformular unter www.buergerstiftung-erfurt.de/kinderbeirat-erfurt.de