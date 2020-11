Ansicht der Wilhelm-Busch-Grundschule in Erfurt. Sie erhält eine neue Turnhalle.

Erfurt. Ministerium reicht 2,9 Millionen Euro an die Landeshauptstadt weiter für einen Ersatzneubau für die abgerissene Sporthalle der Busch-Grundschule.

Geld für neue Turnhalle an Erfurter Grundschule

Knapp 2,9 Millionen Euro Förderung erhält die Stadt Erfurt für Investitionen an der Staatlichen Grundschule 15 „Wilhelm Busch“. Dies teilt das Thüringer Infrastrukturministerium mit. An der Schule in Daberstedt soll eine neue Zweifeldsporthalle entstehen, nachdem die alte Sporthalle der Schule bereits abgerissen werden musste.

Barrierefreie Sporthalle für die Grundschüler in Daberstedt

Rund 1000 Quadratmeter groß soll die neue Sporthalle werden, barrierefrei gestaltet und Räumlichkeiten für Geräte, Umkleiden und Sanitäranlagen beherbergen. Voraussichtlich zum Jahresende 2022, so das Ministerium, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Im Zuge der Sanierung an der Schule wird ein Amokwarnsystem installiert. Die Mittel für die Investitionen stammen aus dem Schulinvestitionsprogramm des Landes.

Die Sporthalle de Grundschule war im Jahr kurzerhand von der Schulleitung gesperrt worden, weil die baulichen Zustände keinen sicheren Unterricht mehr sicher erlaubten.