Gemeinschaftsschule am Roten Berg in Erfurt wird Europaschule

Erfurt. Zweimal gab es den Titel schon. Nun wird er dauerhaft verliehen. Die TGS am Roten Berg ist nun offiziell Europaschule.

Europa ist nicht irgendwo, Europa ist hier. Eine Schule, die sich Europa besonders verbunden fühlt, ist die Thüringer Gemeinschaftsschule am Roten Berg. Am Freitag erhielt sie den Titel „Europaschule“.

Die Verleihung des Namenszusatzes erfolgt jährlich im Mai im Rahmen der Europawoche für einen Zeitraum von drei Jahren. Schulen, denen das dritte Mal in Folge dieser Namenszusatz verliehen wurde, sind berechtigt, diesen unbefristet zu führen. Nun, die Gemeinschaftsschule am Roten Berg erhielt bereits 2017 und 2020 den Namenszusatz, jeweils befristet für die drei Jahre.

„In diesem Jahr stellte die Schule nun den Antrag auf eine unbefristete Verleihung des Namenszusatzes „Europaschule“. Hierfür war unter anderem eine Zustimmung des Schulträgers erforderlich“, erzählt Schulleiterin Sabine Becher.

Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander

Diese ist erfolgt und das wurde am Freitag gefeiert. Oberbürgermeister Andreas Bausewein war zur Feierstunde erschienen, er würdigte die Leistungen der Schule und überreichte offiziell den Titel „Europaschule“. Die Schule stellte ihre besonderen Leistungen im Bezug auf die Europaarbeit und ihre damit einhergehenden Grundwerte Demokratie, Nachhaltigkeit und Inklusion vor.

„An der Schule wird Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander gelebt und im schulischen Alltag umgesetzt“, sagt Sabine Becher. Und betont: „Eine der Besonderheiten unserer Schule ist die inklusive Beschulung von gehörlosen und gehörbeeinträchtigten Schülern.“ Höhepunkt der Feierstunde war daher die Aufführung des Theaterstücks „Geschichte der Gebärdensprache“ durch die bilingual-bimodale Schultheatergruppe, geleitet von den Schulelternsprechern.

Der Titel wird auch verliehen, um den europäischen Gedanken in Bildung und Erziehung weiter zu entwickeln. Seit dem Schuljahr 2017/2018 beteiligt sich die Schule intensiv am bestehenden europäischen Programmen wie Erasmus mit den Niederlanden und Italien oder „e-Twinning“ mit Polen, Slowakei, Spanien, Italien. Dahinter verbirgt sich eine Initiative der Europäischen Kommission, das Schulen aus Europa über das Internet miteinander vernetzt.

Auch fand das Projekt „Weimarer Dreieckchen“ mit Frankreich und Polen statt. Verschiedene Themenschwerpunkte wurden dabei in den Fokus genommen wie beispielsweise „Demokratie gelernt, gelebt, gestaltet“ und „99 Luftballons für den Frieden“. Abgerundet wird das europäische Engagement durch Schülerfahrten innerhalb Europas, Lehrerfahrten zum Austausch und zur Weiterbildung innerhalb Europas, durch die Teilnahme an Europawochen und die Teilnahme am Wettbewerb „Big Challenge“.

Die Thüringer Gemeinschaftsschule am Roten Berg war 2014 von einer Regelschule in eine Gemeinschaftsschule für die Klassen fünf bis zehn gewandelt worden. Schulleiter war damals Falko Stolp. 2019 erfolgte die Integration der Grundschule. Aktuell lernen an der TGS 615 Schüler in 28 Klassen. 42 Lehrer, zehn Erzieher und drei Lehramtsanwärter betreuen sie.