Genießertempel eröffnet in Erfurt

Erfurt. Ein neues Restaurant mit original chinesischer Küche öffnet am Freitag in der Weimarischen Straße.

Das sieht sehr chinesisch aus. Seit Wochen rätseln die Erfurter, was es mit diesem ostasiatisch anmutenden Gebäude in gelb-rot mit grünem Dach im Karré Weimarische Straße/Eisenberger Straße/Schmidtstedter Flur, gleich neben OBI Süd, auf sich hat. Jetzt ist es raus: Erfurts Freunde der chinesischen Küche bekommen einen 1000 Quadratmeter großen Genießertempel. Die Bauherren sind Brüder – Chien Ping (54) und Chien Jung Cheok (52). Die Cheoks entstammen einer alten Gastronomenfamilie, die schon lange in Deutschland sesshaft ist. Der Großvater betrieb bereits vor dem 2. Weltkrieg Chinarestaurants in Leipzig und Berlin. Nach der deutschen Teilung ging er ins Ruhrgebiet. Seine beiden Enkel kamen 1978 aus der Stadt Quingtian in der Provinz Zhejiang nach und stiegen 1992 mit einem Restaurant in Eisenach auch in Thüringen ein. Auch in Erfurt haben sie bereits 2004 Fuß gefasst. Im „Pavillon“ neben dem F1 an der Augustmauer. Heute betreiben die Cheoks weitere Etablissements in Mühlhausen, Bad Langensalza, Gera. Ab diesem Freitag nun auch wieder in Erfurt.