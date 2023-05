Georgina sucht Peter: „Wo ist unser Kommilitone aus Erfurt?“

Erfurt. Das Studententreffen zum 50-Jährigen hängt in der Schwebe, weil ausgerechnet Kommilitone Peter Stanko verschwunden scheint.

Georgina Oswald und ihre Kommilitonen wollen sich in Erfurt nach 50 Jahren in Erinnerung an ihre Studientage treffen. Gemeinsam hatten sie zu DDR-Zeiten in Hermsdorf studiert. Allerdings sei einer nicht auffindbar: der Erfurter Peter Stanko.

Auf der bisherigen erfolglosen Suche wandte sie sich nun an unsere Zeitung. Bekannt ist, dass Peter Stanko bis zur Wende im Funkwerk als Ingenieur arbeitete und zu diesem Zeitpunkt verheiratet war. „Sie wohnten in einem Neubaugebiet und waren gesellig“, erinnert sich Oswald. „Da müssen doch Freunde und Kollegen zu finden sein.“ Sie hofft, diese könnten bei der Suche helfen.

Hinweise gerne per E-Mail an erfurt@funkemedien.de.