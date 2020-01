Gepardenkater Ghalib soll in Wien für Nachwuchs sorgen

Gepard Ghalib kehrt Erfurt den Rücken und soll künftig im Tiergarten Schönbrunn in Wien für Nachwuchs sorgen

Gepardentausch vollzogen: Ghalib kehrt dem Zoopark in Erfurt den Rücken und soll demnächst im Wiener Tiergarten Schönbrunn für Nachwuchs sorgen. Mit Gepardin Sima, die 2017 aus Wien nach Erfurt kam, durfte er sich nicht mehr paaren. Arterhaltung hat oberste Priorität, teilte der Thüringer Zoopark Erfurt mit. Das Tier ist wohlbehalten in Wien angekommen. Der Tausch ist laut Zoopark wichtig zur Erhaltung bedrohter Tierarten. Geparde sind im Freiland stark bedroht. Sima und ihre beiden Töchter Makeda und Ashanti bleiben vorerst auf dem Roten Berg. Sie sind gemeinsam in der großen Anlage auf dem Plateau zu sehen.