German-Design-Award für Gartenbaumuseum im Erfurter Egapark

Erfurt. Das Obst und Gemüse ist im Gartenbaumuseum Erfurt ist besonders frisch aufgemacht. Das befand eine internationale Jury und vergab einen renommierten Preis an das Haus.

Genau ein Jahr nach Eröffnung wurde die Dauerausstellung „Garten! Vom Paradies ins Einkaufsregal“ im Deutschen Gartenbaumuseum Erfurt ein zweites Mal ausgezeichnet. Nach dem Red Dot Award 2022 erhielt die Ausstellung in der Kategorie „Fair and Exhibition“ nun den German Design Award Special 2023. Szenografie und Gestaltung stammen von der Berliner Agentur stories within architecture. Das Büro hatte auch das ebenso auf dem Gelände des Egaparks befindliche Danakil-Klimahaus gestaltet.

Gestiegene Besucherzahlen zeugen von Attraktivität der Schau

„Wir freuen uns gemeinsam mit der Agentur stories within architecture über diese zweite Auszeichnung. Nicht nur die gestiegenen Besuchszahlen im letzten Jahr zeigen, dass die Gestaltung und aktuelle Themen der Ausstellung beim Publikum sehr gut ankommen“, so Ulrike Richter, Vorstand des Deutschen Gartenbaumuseums in einer Reaktion.

Preis in der Kategorie Messen und Ausstellungen

Eine hochkarätige internationale Jury zeichnet jährlich wegweisende Designleistungen aus, die sich der notwendigen nachhaltigen Transformation stellen und unter anderem Aspekte wie Nachhaltigkeit und ökologische Qualität berücksichtigen. Der German Design Award gehört zu den wichtigsten Designwettbewerben in Deutschland. In der Kategorie „Fair and Exhibition“ erhält die Ausstellung den German Design Award Special 2023 für „Excellent Architecture“.

Wer die Ausstellung sehen will – von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr ist geöffnet. Eintritt ist in der Egapark-Karte enthalten.