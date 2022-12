Geschenke erfreuen die Kinderherzen

Erfurt. Gisperslebener Grundschule erhielt Besuch vom Verein Spiel- und Freizeitplätze und der Polizei

Über einen Überraschungsbesuch freute sich vor wenigen Tagen die Gisperslebener Grundschule – die immer noch in ihrem Ausweichobjekt in der Grubenstraße untergebracht ist, weil das Objekt in Gispersleben saniert wird.

„Winfried Wehrstedt vom Förderverein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen brachte in Begleitung der Polizei unseren Grundschülern kleine Geschenke“, berichtet Schulleiterin Sabine Keßler.

„Wir würden uns gern auf diesem Weg bei ihm bedanken; denn wir finden, dass ihm diese uneigennützige Überraschung total gelungen ist“, setzt sie fort.

Zehn Grundschulen und Vorschuleinrichtungen aus Erfurt waren vom Amt für Bildung ausgelost und vom Förderverein Spiel- und Freizeitplätze der Generationen mit Geschenken bedacht worden. Der Verein um Winfried Wehrstedt besuchte unter anderem die Grundschule am Johannesplatz, an der Geraaue, die Gemeinschaftsschule am Roten Berg, in der Berliner Straße , in Kerspleben, die Thomas Mann-Grundschule, die Grundschule „Am Kleinen Herrenberg“, die Bechsteinschule, die Humboldtschule und die Astrid-Lindgren-Schule.

„Die jüngste Bevölkerungsgruppe wie Kinder und Schüler waren von der Pandemie am meisten betroffen. Umso wichtiger ist es, ihnen kleine Freuden zu bereiten“, ist Winfried Wehrstedt überzeugt. „Es ist noch nicht absehbar, mit welchen Langzeitfolgen wir zukünftig konfrontiert werden“, zeigt er sich besorgt.

Sein Verein ist auch Initiator des „Fliegenden Klassenzimmers“. In der mittlerweile äußerlich fertig sanierten Maschine IL 18 wird der historische Flugapparat mit absoluter Spitzentechnologie aus der Lernwelt verbunden. Es soll der Einbau eines hoch technisierten Lernlabors erfolgen, in dem mit speziell entwickelten Apps in Verbindung mit künstlicher Intelligenz eine virtuelle Reise durch Raum und Zeit möglich sein wird.