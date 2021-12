Geschenke für die Ewigkeit

Hartmut Schwarz über nachhaltige Bescherungen.

Je mehr die Zeit zum Weihnachtsfest verstreicht, umso größer sind die Chancen, dass die Händler Dinge an den Mann oder die Frau bringen, die über das Jahr als Ladenhüter gealtert sind. Ob Online, in diversen Weihnachtsbuden oder beim Discounter – sie warten überall. Die Jagd nach Geschenken führt in diesen Tagen meist dazu, dass viel unnützer Kram eingekauft wird, der lediglich mit einer Eigenschaft glänzt: Der Beschenkte hat ihn noch nicht! Ich hab eine ganze Kiste voller Dinge, die ich einst geschenkt bekam und mit denen ich nichts anzufangen weiß. Alles Sachen, die ich vorher noch nicht hatte. Viele davon könnten aus der Werbung stammen, die in diesen Tagen regelmäßig den Briefkasten verstopft.

Dabei ist alles nur eine Frage der Neuverteilung. Einfach den alten Mumpitz wieder neu einpacken! Die Überraschung wird genauso groß wie bei einer Neuanschaffung sein. Zumindest für den Moment der Bescherung. Und im nächsten Jahr vielleicht noch einmal – wenn es nicht gleich mit dem Geschenkpapier entsorgt wurde.

Dass das Prinzip funktioniert, beweist ein Kerzenständer aus Metall, den ich jetzt wieder entdeckt habe. Er hat schon viele Menschen erfreut. Seit Jahren, seit ich ihn in der Lehrwerkstatt 1977 zusammengeschweißt habe. Jetzt wird er wieder eingepackt… Überraschung!