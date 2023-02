Gestohlenes Moped in Erfurt durch GPS-Tracker wiedergefunden

Erfurt. Dieser Täter hatte nicht mit einer Diebstahlsicherung am Moped gerechnet. Nur kurze Zeit, nachdem er die Simson gestohlen hatte, stand die Polizei mit dem Eigentümer vor seiner Wohnung.

Pech hatte ein Dieb am Mittwoch in Erfurt. Der Täter hatte von Dienstag auf Mittwoch ein Simson-Moped in der Krämpfervorstadt gestohlen. Allerdings rechnete er laut Landespolizeiinspektion Erfurt nicht damit, dass an dem Kleinkraftrad eine GPS-Ortung verbaut war.

Gemeinsam mit der Polizei nahm der Eigentümer die Verfolgung auf. Die Simson wurde schließlich zerlegt in einem Keller in der Nähe des Tatortes gefunden. Gegen den 18-jährigen Kellerbesitzer wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls von Diebstahl ermittelt.

