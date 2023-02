Gesuchter Straftäter stellt sich in Erfurt der Polizei

Erfurt. In Erfurt hat sich ein per Haftbefehl gesuchter Mann der Polizei gestellt. Er wurde unter anderem wegen der Verbreitung pornografischer Schriften verurteilt.

Ein 40 Jahre alter Mann hat sich am Erfurter Hauptbahnhof der Polizei gestellt und ist in ein Gefängnis gebracht worden. Der Mann habe sich am Sonntag als Gesuchter zu erkennen gegeben, wie die Bundespolizei mitteilte. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann zuvor zu Geldstrafen verurteilt worden war - wegen der Verbreitung pornografischer Schriften und wegen des Erschleichens von Leistungen.

Nach Angaben der Polizei wollte oder konnte er die Strafen aber nicht zahlen, die Ersatzfreiheitsstrafe hatte er nicht fristgerecht angetreten. Demnach brachte ihn nun die Bundespolizei in ein Gefängnis, wo er eine Strafe von 201 Tagen Freiheitsentzug verbüßen muss.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.