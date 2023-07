Getränke und Fiat im Wert von über 40.000 Euro gestohlen – Verletzte durch Flaschenwürfe in der Erfurter Altstadt

Erfurt. Einbrecher haben ungewöhnliche Beute gemacht. Zudem eskalierte ein Streit unter mehreren Männern in der Altstadt. Weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Ungewöhnliche Beute machten Einbrecher in der Zeit von Samstag auf Sonntag in Erfurt. Laut Polizei verschafften sich Unbekannte mit Gewalt Zutritt in ein Objekt der Erfurter Sportbetriebe. Anschließend hebelten sie mehrere Türen und Vorhängeschlösser auf und stahlen den Fahrzeugschlüssel eines Fiats sowie 18 Kästen Wasser und Apfelschorle. Vermutlich über ein Tor auf der Rückseite des Objekts luden die Täter ihre schwere Beute in den Fiat und fuhren mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung davon.

Der Wert der Beute werde auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensuche an den Tatort und nahm Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf.

Verletzte bei nächtlicher Auseinandersetzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Erfurter Altstadt gekommen. Kurz nach 3.30 Uhr waren fünf Männer aus bislang ungeklärter Ursache in der Andreasstraße in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Auseinandersetzung warfen zwei 20 und 24 Jahre alte polizeibekannte Männer mit Glasflaschen nach ihren Kontrahenten. Durch umherfliegende Splitter seien diese dabei leicht verletzt worden. Auch die Glasscheibe einer Eingangstür ging durch die Flaschenwürfe zu Bruch. Polizisten konnten die beiden Angreifer wenig später in Tatortnähe stellen. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Frau erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung

Eine Frau hat in den frühen Samstagmorgenstunden einen Einbrecher in ihrer Wohnung im Erfurter Norden erwischt. Nach Polizeiangaben war der Unbekannte gegen 5.30 Uhr auf bisher ungeklärte Weise in die Wohnung im Papiermühlenweg gelangt. Dort stahl er eine Geldbörse mit etwa 25 Euro Bargeld, mehrere Geldkarten sowie einen Führerschein und einen Ausweis. Als der Mann die Mieterin erblickte, habe er die Flucht ergriffen.

Der Mann war circa 1,70 m groß, von kräftiger Statur und hatte helle, kurz rasierte Haare. Bekleidet war er mit einer braunen Hose und einem dunkelgrünen T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0176098 beim Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/7840-0) zu melden.

