Gewaltsamer Überfall im Brühler Garten - Polizei Erfurt sucht Zeugen

Erfurt. Im Brühler Garten in Erfurt sind fünf Männer aneinander geraten. Die Polizei sucht nun nach zwei noch Unbekannten, die als Täter in Frage kommen.

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten in der vergangenen Nacht im Brühler Garten in Erfurt drei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren mit zwei noch Unbekannten in Streit. Die Männer waren demnach kurz nach Mitternacht aufeinander getroffen. Die zwei Unbekannten sollen sogleich auf die zum Teil stark betrunkenen Männer eingeschlagen und sie dabei leicht verletzt haben. Im weiteren Verlauf konnten die drei flüchten und die Polizei verständigen.

Die beiden Täter waren aber beim Eintreffen der Polizisten bereits schon über alle Berge verschwunden. Einer der Täter soll etwa 1,85 cm groß sein, zur Tatzeit hatte er einen Flaumbart und trug eine dunkle Weste sowie eine graue Jogginghose. Der andere Mann hat blondes Haar und trug zur Tatzeit eine rote Trainingsjacke. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0201915 an den Inspektionsdienst Süd in Erfurt.