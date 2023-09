Gewalttätiger Vorfall in Erfurt: Betrunkener Mann flieht nach Angriff auf Freundin und Tochter

Erfurt. Ein 33-jähriger Erfurter verletzte seine Freundin und deren Tochter. Unter Drogen und Alkoholeinfluss flüchtete der Mann vom Ort des Geschehens.

Mehrere Strafanzeigen handelte sich am Dienstagabend ein 33-jähriger Erfurter ein. Weil er in einer Wohnung in der Krämpfervorstadt seine Freundin und deren Tochter geschlagen und leicht verletzt hatte, kam die Polizei vor Ort zum Einsatz. Der Mann war bei dem Eintreffen der Beamten zwischenzeitlich mit dem Auto der Frau geflüchtet, nachdem er deren Handtasche und Schlüssel gestohlen hatte.

Während der polizeilichen Maßnahmen kehrte der 33-Jährige zum Ort des Geschehens zurück. Dabei wurde laut Polizei festgestellt, dass der Mann mit über zwei Promille sehr betrunken war. Zudem stand er unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme bei ihm veranlasst. Zudem wurden gegen ihn verschiedenste Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls, Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.