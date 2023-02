Gewalttat wegen fünf Euro – Mann fährt zweimal betrunken Auto

Erfurt Sechs Jugendliche haben einen 14-Jährigen in Erfurt geschlagen und beraubt. Außerdem ist ein Mann betrunken Auto gefahren – und das gleich zweimal in einer Nacht.

Jugendlicher geschlagen, bedroht und beraubt

Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, wurde ein 14-Jähriger in Erfurt Opfer einer Gewalttat. Laut Angaben der Polizei kreisten sechs Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in der Fleischgasse einen 14-Jährigen ein.

Einer der Täter habe dann den Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und Bargeld gefordert. Als er sich weigerte, drohten die sechs Jugendlichen mit Nachdruck, den 14-Jährigen zu durchsuchen. Daraufhin gab er seine letzten fünf Euro an die Täter heraus. Diese flüchteten nach ihrer Tat unerkannt.

Nun werden dringend Zeugen gesucht: Befanden Sie sich zu diesem Zeitpunkt in der Fleischgasse und haben Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie sich bitte unter der 0361/74431129 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle (unter Angabe des Aktenzeichens: 46019/2023)

Anwohnerin beobachtet Diebe

In Der Nacht zum Samstag hat eine Anwohnerin gegen 0.35 Uhr einen lauten Knall in der Rathenaustraße gehört. Als sie aus dem Fenster ihrer Wohnung schaute, sah sie eine Person, die die Scheibe eines Autos zerstört hatte und sich gerade ins Innere des Pkw beugte und Dinge stahl. Wie die Polizei mitteilte, rannten zwei weitere Täter schon weg.

Die durch den Notruf informierte Polizei konnte aufgrund des schnellen Handelns der Zeugin die drei männlichen Täter im Alter von 20, 25 und 37 Jahren schnappen. Einer der Männer hatte eine zuvor entwendete Jacke übergezogen, ein anderer hatte nur einen Handschuh an, da er den anderen am Fahrzeug verloren hatte. "So fügte sich ein Puzzleteil ins andere" und der Fall konnte geklärt werden, heißt es weiter. Bei der Durchsuchung der Täter konnten noch Kleinstmengen an Betäubungsmittel und weiteres Beutegut gefunden werden. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

In einer Nacht: Mann fährt zweimal betrunken Auto

Unbelehrbar zeigte sich ein 40-jähriger Erfurter in der Nacht vom Samstag zu Sonntag. Nachdem er gegen 2.10 Uhr in der Stauffenbergallee mit seinem Auto in eine Verkehrskontrolle kam und aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke zur Blutentnahme gebeten wurde, setzte er sich trotz der untersagten Weiterfahrt und beschlagnahmten Führerscheins gegen 3.40 Uhr erneut ans Steuer. Der durchgeführte Atemalkoholtest bei der ersten Kontrolle ergab 1,34 Promille, teilte die Polizei mit. Bei der zweiten Kontrolle verweigerte der Erfurter die Atemalkoholmessung, kam jedoch um eine zweite Blutentnahme nicht herum. Der 40-Jährige nun wegen zwei Strafverfahrens aufgrund Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

