Gewerkschaft fordert mehr Geld Erfurter Gastronomie-Beschäftigte

In der Gastronomie gibt es viele Kurzarbeiter.

Erfurt. Kurzarbeiter haben vor allem in der Zeit der Corona-Pandemie sehr gelitten. Damit sich das nicht wiederholt, hat die NGG eine Forderung gestellt.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat eine bessere finanzielle Absicherung für Mitarbeiter gefordert, deren Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen in Kurzarbeit gehen muss. Wer nicht mehr voll arbeiten könne und in Kurzarbeit rutsche, müsse wenigstens ein Einkommen auf Mindestlohn-Niveau bekommen.

Folgen der Corona-Pandemie wiegen schwer

„Mit einem Mindest-Kurzarbeitergeld soll verhindert werden, dass Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind, in Armut abrutschen“, sagt Jens Löbel von der NGG-Region Thüringen. Genau das sei nämlich vielen Arbeitnehmern während der Pandemie passiert. Auch in Erfurt habe die Pandemie vielen Beschäftigten – insbesondere in der Gastronomie – statt des regulären Einkommens vom Job ein deutlich schmaleres Portemonnaie beschert.

NGG fordert Kurzarbeitergeld auf Niedriglohn-Niveau

„Gerade bei denen, die ohnehin niedrige Löhne haben und mit ihrem Einkommen auch sonst nur knapp über die Runden kommen, hat das geringere Kurzarbeitergeld hinten und vorne nicht gereicht. Insbesondere die weiterlaufenden hohen Mietkosten wurden oft zu einem großen Problem“, so Löbel.

Die NGG Thüringen appelliert deshalb an die heimischen Bundestagsabgeordneten, sich für ein Mindest-Kurzarbeitergeld auf Niedriglohn-Niveau einzusetzen.