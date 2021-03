Gierstädt: Neues Domizil für Wanderfalken

Am Funkmast im Gewerbegebiet Gierstädt wurde in 50 Metern Höhe dieser Brutkasten für Wanderfalken gebaut. Die Neubauwohnung war ziemlich schnell belegt.

Es hat nicht einmal eine Woche gedauert, bis das neue Wohnungs-Angebot in Gierstädt in Beschlag genommen wurde. Am Dienstag ist in dieser Woche ein Wanderfalken-Paar eingezogen – und hat damit die Erwartungen der Nestbauer erfüllt. Als „Bauherr“ zeichnet der Nabu Großfahner verantwortlich, weil von der unteren Naturschutzbehörde in Gotha nicht reagiert wurde – obwohl Wanderfalken unter Schutz gestellt sind.

Eigentlich hatte man mit der Auflage gerechnet, dass für den Verlust des bisherigen Wanderfalkenbrutkastens Ersatz geschaffen wird. Der Brutkasten fiel allerdings ersatzlos im August 2019, als der alte Schornstein im Gierstädter Gewerbegebiet gesprengt wurde. Es sah danach aus, dass das Kapitel „Wanderfalke“ nach vier erfolgreichen Brutjahren mit insgesamt 15 Jungfalken beendet war. Aber die Wanderfalken erwiesen sich als sesshaft, 2020 und auch in diesem Jahr wurden im Gewerbegebiet balzende Falken beobachtet. Deshalb wurde vom Nabu nach einer Alternative gesucht.

„Am 22. Februar schrieben wir dem Eigentümer des örtlichen Mobilfunkmastes, der Firma Telxius Towers Germany GmbH in München, eine Mail mit der Bitte um Gestattung zur Anbringung eines neuen Kastens“, so Tino Sauer, Leiter der Nabu-Ortsgruppe. Am 23. Februar kam per Mail die Zustimmung, und danach ging alles sehr schnell. Am 25. Februar wurde vom Wanderfalken-Beringer Mario Hofmann in Tambach-Dietharz ein neuer Brutkasten aus Lärchenholz abgeholt, bis zum 1. März rüstete die Metallbaufirma Bier aus Döllstädt den Kasten mit einem Stahlgestell zum Verschrauben mit dem Funkmast aus, und am 2. März stand der Kran.

Die Firma Wiemann Autokrane aus Gierstädt brachte den Kasten in einer halben Stunde auf 50 Meter Höhe und richtete ihn dort bezugsfertig für die Falken her. Sauer: „Alle beteiligten Firmen haben uns kostenlos bei der Aktion unterstützt, auch Tischlermeister Dirk Hirsch aus Tambach-Dietharz.“