Gleich drei Brände innerhalb kurzer Zeit im Erfurter Stadtgebiet

Erfurt. Feuerwehr und Polizei mussten in Erfurt gleich dreimal zu Bränden ausrücken. In allen Fällen wird wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt.

Gleich dreimal mussten Feuerwehr und Polizei am Montag in Erfurt zu Bränden ausrücken. In der Friedrichstraße hatten Unbekannte in den Nachmittagsstunden einen Müllhaufen in einem leerstehenden Abrissgebäude angezündet. Laut Polizei konnte der Brand durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr jedoch schnell gelöscht werden, ohne dass Schaden entstand.

Kurze Zeit später kam es in der Straße Im Gebreite zu einem Flächenbrand. Nach ersten Ermittlungen hatten Unbekannte eine circa 60 Quadratmeter große Rasenfläche in Brand gesetzt. Hier wurde der entstandene Schaden auf etwa 50 Euro geschätzt.

In den Abendstunden brannte im Erfurter Süden eine Altpapiertonne. Am Urbicher Kreuz setzten Unbekannte das 240 Liter fassende Müllbehältnis in Brand und verursachten einen Schaden von etwa 200 Euro. In allen drei Fällen leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ein.

