Gleich mehrere Fahrraddiebstähle - Betrunkener wehrt sich

Fahrräder im Wert von über 14.000 Euro gestohlen

In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei in Erfurt gleich mehrere Fahrraddiebstähle gemeldet. Der Gesamtwert der insgesamt gestohlenen Räder beläuft sich demnach auf mehr als 14.000 Euro. Die Räder wurden aus einer Gartenhütte und aus vier Kellerabteilen gestohlen. Bei der Beute handelt es sich um vier Mountainbike-Räder, zwei E-Bikes sowie einem Klapp-Fahrrad. Die unbekannten Diebe verursachten außerdem Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer wehrt sich gegen Blutentnahme

Polizisten kontrollierten am frühen Sonntagmorgen auf dem Willy-Brand-Platz einen E-Scooter-Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige mit über 1,5 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei der anschließenden Blutentnahme in einem Krankenhaus soll sich der Mann derart heftig dagegen gewehrt haben, dass er von drei Polizisten festgehalten werden musste. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, muss er sich nun auch wegen dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Seit Einführung der E-Scooter in Erfurt mussten bereits Hunderte Nutzer ihren Führerschein abgeben, weil sie einen Elektroroller unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steuerten.

Einbruch führt zur Aufklärung von mehreren Straftaten

Am Sonntag konnte die Polizei gleich mehrere Straftaten im Stadtgebiet aufklären. Im Zuge eines Kellereinbruchs in der Spittelgartenstraße führten die Ermittlungen zu einer 31-jährigen Frau und zwei Männern im Alter von 33 Jahren. Bei der Durchsuchung einer Wohnung und eines Kellers stießen die Polizisten auf zahlreiches Diebesgut. Darunter Fahrräder, Werkzeuge, Autokennzeichen und Elektrotechnik. Die sichergestellten Gegenstände konnten zum Teil bereits zugeordnet werden. Einer der Männer wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen.

