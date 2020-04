Auch in der Stadtkirche St. Michael in Jena werden die Glocken geläutet.

Erfurt/Jena. Jedes Jahr am 24. April wird an den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich erinnert. In Jena und Erfurt werden deshalb Kirchenglocken geleutet.

Glockenleuten in Erfurt und Jena erinnert an Völkermord an Armeniern

Am Freitag um Punkt 12 Uhr leuten die Glocken in der St. Severi Kirche in Erfurt und in der Stadtkirche St. Michael in Jena. Mit dem Leuten soll an die Opfer des Völkermords an den Armeniern im Osmanischen Reich im Jahr 1915 erinnert werden. Darüber informierte Andranik Vardanyan, Vorsitzender der Armenischen Gemeinde in Thüringen.

„Jedes Jahr am 24. April versammeln sich Armenier weltweit und erinnern an an den Völkermord und verlangen Gerechtigkeit da die Türkei als Rechtsnachfolger des Osmanischen Reiches den Völkermord bis heute leugnet“, schildert Andranik Vardanyan.