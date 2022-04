Glück und Unglück mit 13

Holger Wetzel über Aberglauben und Straßenbahnen

Es ist ein bisschen wie Eiersuchen an Ostern: Wann immer mir in Erfurt eine Straßenbahn entgegen kommt, schaue ich nach der Fahrzeugnummer, die unten in der Ecke an der Bahn steht. Das mache ich erst, seit es die neuen Tramlinks gibt. Vorher war mir gar nicht bewusst, dass die Straßenbahnen so individualisiert sind.

Die Nummern, die ich entdeckt habe, sammle ich in meinem Kopf wie in einem virtuellen Eierkorb. Am Samstag habe ich zum Beispiel zum ersten Mal die 813 gesehen.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es ist die derzeit jüngste Straßenbahn, die durch Erfurt fährt. Die 14. und letzte der aktuellen Lieferung befindet sich noch in der Abnahme.

Aber ist die 13 nicht eine Unglückszahl? In manchen Hotels gibt es keinen 13. Stock, in manchen Krankenhäusern keine Zimmernummer 13. Für solchen Aberglauben gibt es sogar ein Wort: Triskaidekaphobie. Rennradfahrer umgehen die Furcht vor der 13, indem sie die Nummer einfach auf den Kopf gestellt an ihr Trikot heften.

Manche halten die 13 auch für eine Glückszahl. Als „6 aus 49“ startete, war sie die Zahl, die zuerst gezogen wurde. Doch kam sie später eher unterdurchschnittlich vor. Was soll man damit anfangen?

Ob die Evag abergläubisch ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich die 813 an einem Freitag noch nie gesehen habe. Schon gar nicht an einem Freitag, dem 13.