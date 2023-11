Glücksmomente auf dem Erfurter Petersberg: Aktien mit garantiertem sozialem Gewinn

Erfurt. Seit 20 Jahren kümmert sich die Share-Value-Stiftung um soziale Projekte. Wie alles begann und weiterging.

Viele Glücksmomente schenkten die Mitglieder des Stiftungsrates der Share-Value-Stiftung beispielsweise den „Weltentdeckern vom Roten Berg“. In einem der Projekte brachen sie gemeinsam mit Mitarbeitern des Jesusprojektes zum Petersberg auf. Die Teilnehmer ließen sich herausfordern, wurden ermutigt und gestärkt, ihr Teamgeist wurde gefördert, heißt es in einem Sachbericht der Stiftung vom August dieses Jahres. Insgesamt 13.500 Euro steckten die Initiatoren in diese wöchentlichen Zusammenkünfte.

Einblicke in die Geschichte des Jesusprojekts

Seit mehr als 16 Jahren zählt die Share-Value-Stiftung zu den zuverlässigsten Förderern des Jesusprojekts der Diakonie am Roten Berg, wie dessen Leiter, Michael Flügge, berichtete. Er konnte krankheitsbedingt nicht persönlich an der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Stiftungsbestehen teilnehmen, wurde aber per Videokonferenz zugeschaltet Er gab Einblicke in die Geschichte des 2004 gegründeten Jesusprojekts mit dem Begegnungszentrum „Anders“.

Pantomime, Musik und Gotteswort

Rund 60 Stiftungsratsmitglieder und Ehrengäste fanden sich im neu erbauten Kinder- und Familienzentrum „Bärenstark“ unter dem Dach des Jesusprojekts zusammen. Die Geschäftsführende Vorsitzende der Stiftung, Christiane Weispfennig freute sich, dass ihre Mitstreiter in dem am 24. Juni eröffneten Neubau ihre Geburtstagsfeier abhalten durften. Sie dankte Michael Flügge und dessen Team für die liebevolle Vorbereitung. Musikalisch begleiteten die festliche Zusammenkunft Nils Heidebrecht (Keyboard) und Sarah von Kymmel (Violine) und rührten die Gäste unter anderem mit der Interpretation von „Großer Gott, wir loben Dich“. Stefan Barwe, seit 18 Jahren Verwaltungsmitarbeiter im Jesusprojekt, begeisterte mit einer Pantomime. Marco Michalzik gab Poetry Slam zum Besten.

Seit über zehn Jahren in Erfurt aktiv

Für Christiane Weispfennig ist es ein Herzensbedürfnis, das Erbe ihres 2011 verstorbenen Vaters fortzuführen. Günter Weispfennig, Finanzanalyst in Hessen, errichtete die Stiftung 2003 in Eisenach unter dem Motto „Mit Aktien helfen“. Kurz vor dem zehnjährigen Bestehen verlegte der Stiftungsrat seinen Sitz nach Erfurt, als die Evangelische Kirche Mitteldeutschlands (EKM) mit der mitteldeutschen Diakonie aus der Taufe gehoben wurde. Stefan Große, für Finanzen in der EKM zuständig, erinnert sich gern an jene feierliche Zusammenkunft im Café des Herzens der Evangelischen Stadtmission.

Zweck der kirchlichen Share-Value-Stiftung ist das Beschaffen von Mitteln für gemeinnützige Einrichtungen der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtswesens im christlichen Sinne.

Das Stiftungsvermögen wird ausschließlich in Aktien angelegt. Das war 2003 ein Novum in Deutschland.