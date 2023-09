Goldene Enten zieren Erfurter Kindergarten

Am Kinderhaus an der schmalen Gera wurde ein neues Holzschild des Puppenschnitzers Martin Gobsch (Bildmitte) eingeweiht.

Erfurt. Kunstvolles Namenschild begrüßt nun die Gäste eine Erfurter Kindergartens.

Feierlaune und Begeisterung herrschte am Freitagmorgen bei den Knirpsen des „Kinderhaus an der schmalen Gera“. Der Startschuss ihres diesjährigen Sportfests bildete die feierliche Enthüllung ihres Namenschildes mit Traubensaft und Konfetti am Eingang zum Kindergarten. Geschnitzt hat das Relief mit den drei vergoldeten Enten Martin Gobsch, Puppenschnitzer und Papa eines der kleinen Sportler. Finanziell möglich machte es auch eine Spende aus dem Nachlass von Rechtsanwalt Heinz-Jochen Spilker, dessen Enkelkind ebenfalls in die Einrichtung geht.