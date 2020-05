Mehr als 50 Erfurter Kultureinrichtungen, Kulturinitiativen und Einzelkünstler folgen dem „Aufruf der Vielen“, dem Kunsthaus Erfurt und der Ständigen Kulturvertretung Erfurt, am 8. und 9. Mai ein „Goldenes Band“ aus Rettungsdecken auszubreiten.

Goldenes Band für Kunst und Kultur

„Gold statt braun“ lautet das Motto der Aktion, die am 8. und 9. Mai ein Zeichen setzen soll für die Vielfalt der Kultur. Mehr als 50 Kulturakteure haben sich dem Aufruf der bundesweiten Initiative „Die Vielen“ angeschlossen. In Erfurt ruft diese mit dem Kunsthaus Erfurt und der Ständigen Kulturvertretung Erfurt dazu auf, für ein vielfältiges, freiheitliches Kunst- und Kulturverständnis einzutreten.

Theater, Kulturstätten und Vereinsräume und mehr schmücken sich golden, um so auf den 75. Jahrestag der Befreiung und die „Glänzenden Aktionstage“ aufmerksam zu machen. Goldene Banner wird es unter anderem am Kulturcafé Franz Mehlhose geben, eine goldene Außenfassade auf der Fuchsfarm und einen goldenen Balkon am Kulturquartier. Geschmückt werden die Orte mit dem glänzenden Gold von Rettungsdecken.

Dabei steht das „Goldene Band“ für ein vielfältiges, freiheitliches Kunst- und Kulturverständnis. „Es steht vor allem auch für eine gemeinschaftliche und solidarisierende Antwort aus der Kunst- und Kulturlandschaft auf die spaltenden und feindseligen Versuche rechter Gruppierungen und Parteien, Menschen auszugrenzen und Kultur zu beschneiden“, heißt es im Aufruf. Gefordert wird, den 8. Mai als Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus als einen Feiertag zu begehen. Am folgenden 9. Mai, dem Europatag, wird dann ein offenes Europa der Vielen proklamiert.