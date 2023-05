Goldenes Band zwischen Erfurter Krämerbrücke und Rathaus

Erfurt. Zum vierten Mal findet die Aktion „Gold statt Braun“ in Erfurt statt.

Am 8. Mai, dem 78. Jahrestages der Befreiung vom deutschen Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa, findet in Erfurt bereits zum vierten Mal die Aktion „Gold statt Braun“ statt. Aus diesem Grund wurden auch in diesem Jahr wieder Thüringer Städte zum Glänzen gebracht und ein Zeichen gegen Hass und Hetze, Rassismus, Rechtsradikalismus, Antisemitismus, Diskriminierung und Krieg gesetzt. Allein in Erfurt beteiligen sich über 140 Orte, gesellschaftliche sowie kulturelle Akteure. Auftakt am Montag war das Ausrollen des goldenen Bandes von der Krämerbrücke zum Kulturladen am Rathaus.