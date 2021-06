Gotha auf der Buga von der Gartenküche bis zum Konzert

Erfurt. Die Wasserkunst am Hauptmarkt in Gotha gehört zu den Beiträgen als Außenstandort der Buga. Gotha kommt diese Woche nach Erfurt.

Ein Netzwerk von 25 Gärten und Parks trägt die Idee der Bundesgartenschau von Erfurt aus in den Freistaat. Die Außenstandorte präsentieren sich übers Buga-Jahr bis in den Oktober als solche. Doch in dieser Woche wird in Erfurt ausdrücklich die „Woche der Außenstandorte“ begangen. Das heißt, diese präsentieren sich über das normale Maß hinaus auf den beiden großen Buga-Ausstellungs-Arealen im Egapark und auf dem Petersberg – mit Musik, Geschichte und Geschichten, Gartenküche und vielen anderen Ideen.

Woche der Außenstandorte mit 25 Zielen in Thüringen und Sachsen-Anhalt

Parks und Gärten gibt es noch viel mehr in Thüringen. Zu den 25 ausdrücklich als Außenstandorte der Buga aufgenommenen Sehenswürdigkeiten gehören die Schlossparks Altenstein, Belvedere, Molsdorf, Tiefurt, Kochberg, Ettersburg, der Park an der Ilm in Weimar, der Garten am Kirms-Krackow-Haus in Weimar, die Orangerie Gotha, Herressener Promenade und Paulinenpark in Apolda, die Gärten der Stadt Bad Langensalza, der historische Friedhof Camposanto in Buttstädt, die Dornburger Schlossgärten, der Fürstlich Greizer Park, die Grüne Flusslandschaft Jena-Saale-Paradies, der Neue Friedhof in Mühlhausen, Park und Villa Hohenrode, der Bergfried-Park in Saalfeld, der Landschaftspark Ebersdorf, der historische Friedhof Weimars, der Schlossgarten in Kromsdorf, der barocke Schlossgarten Ebeleben, das Barockdorf Bendeleben, das Landgut Holzdorf und mit dem Europa-Rosarium Sangerhausen auch ein Standort außerhalb Thüringens.

Stadt Gotha präsentiert sich als Außenstandort auf dem Petersberg und der Ega

Die Stadt Gotha stellt in dieser Themenwoche bis Samstag auf der Ega und dem Petersberg vor, was ihre Objekte Wasserkunst, Herzoglicher Park und Orangerie zu bieten haben. Am Dienstag um 14 und 15.30 Uhr machen die Besucher auf diese Weise in der Bildungsbox auf dem Petersberg einen Abstecher zu einer der am wenigsten veränderten Gartenstadtsiedlungen Deutschlands: der Gartenstadtsiedlung „Am Schmalen Rain“. Bei einem Vortrag lauschen sie Berichten über ihre Geschichte, die besondere Architektur mit Spuren des Bauhauses und erfahren mehr über die Gartenstadtidee.

Plaudereien über alte Zeiten und heimische Kräuter und Blüten in der Küche

Mittwoch zeigt der Chefkoch des Gothaer Hotel „Der Lindenhof“, Christian Lange, den Umgang mit heimischen Kräutern und Blüten (15 Uhr) in der Gartenküche auf dem Petersberg.

Freitag, jeweils ab 14, 15 und 16 Uhr, plaudert Eleonore Voll im Gewand der Herzogin Karoline Amalie über vergangene Zeiten aus dem Nähkästchen. Den krönenden Abschluss nach weiteren Programmpunkten bildet das Konzert „Von Orangerie zu Orangerie“ am Samstag, 12.30 und 14.15 Uhr im Rosencafé des Egaparks.