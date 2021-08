Gott – ein Mittel zur Betäubung?

Eberhardt Laue von der Netzwerk Gemeinde Erfurt.

Laut Karl Marx ist Religion das probate Mittel, um uns durch Hoffnung auf ein besseres Jenseits von den durch den Staat und die herrschende Klasse verursachten Leiden abzulenken. Statt also diese unperfekte, ungerechte Welt zu verändern, sollen wir auf ein besseres Jenseits vertröstet werden.

Es stimmt, dass wir Christen an ein Leben nach dem Tod - ohne Schmerz und Leid - glauben. Es geht jedoch um viel mehr. Es geht um unseren gelebten Glauben in dieser Welt. Wenn wir uns auf die Bibel als Gottes Wort einlassen, können wir in eine Beziehung zu Gott treten, denn Er spricht zu uns.

Dann entdecken wir die Bibel als Schatz an Weisheiten und Hinweisen, wie wir natürliches Verhalten überwinden können. Wir erhalten Zugang zur „göttlichen“ Sicht auf uns selbst, unsere Mitmenschen, unser Land. Wir lösen uns von unseren irdischen Reaktionen auf Nöte, Ängste und das Verhalten unserer Mitmenschen. Wir werden in die Erkenntnis geleitet, dass jeder Mensch ausnahmslos ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. Dadurch wächst Verständnis, entsteht Akzeptanz abweichender Meinungen und ein friedvolles Miteinander. „Liebt Eure Feinde“ steht in der Bibel geschrieben.

Eine immense Herausforderung! Unsere Freunde lieben, eher kein Problem! Aber den streitsuchenden Nachbarn, den herrischen Chef, den unehrlichen Politiker, den neidischen Kollegen… Diese Aufforderung ist keineswegs auf das Jenseits gerichtet, sondern auf die Veränderung der Welt im Hier und Jetzt. An Sie und mich! Jeden Tag!