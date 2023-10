Gottesanbeterin: Gibt es sie in Erfurt?

Erfurt. Früher galten sie als exotisch, doch die Gottesanbeterin ist auch immer häufiger in Deutschland zu finden? Auch in Thüringens Landeshauptstadt?

Das Naturkundemuseum ist nicht nur für seine Ausstellungen bekannt, sondern auch seine Forschungen. Die Biologen im Team beteiligen sich an verschiedenen Studien, eine betrifft die Gottesanbeterin. Diese kommt nun auch häufiger in unseren Gefilden vor.

„Sie sind jetzt unterwegs, so dass Sichtungen möglich sind“, sagt Matthias Hartmann. Er bittet die Bevölkerung darum, aufmerksam durch die Natur zu gehen, vor allem in Gartenanlagen und an Hauswänden fühlt sich das Insekt wohl. „Wenn Sie eine Gottesanbeterin sehen, bitte fotografieren Sie diese. Die Vorderbeine sollten zu sehen sein und dann noch aus seitlicher Perspektive. Der genaue Fundort und das Datum sollten mit dem Foto gemailt werden an naturkundemuseum@erfurt.de.

In Erfurt ist das Vorkommen eher gering, aber im Kyffhäuserkreis gibt es, wie im letzten Jahr, zahlreiche Sichtungen. Das liege daran, so Hartmann, dass sich in Sachsen-Anhalt eine Population aufbauen konnte. In Erfurt wurde in im bisherigen Herbst erst eine Sichtung gemeldet, umso wichtiger ist das genaue Wahrnehmen der Umgebung, appelliert Matthias Hartmann