Die Grabsteine von Friedrich Nerly und seiner Frau auf der Klosterinsel San Michele in Venedig sind saniert.

Grab des Malers Nerly in Venedig restauriert - dank des Fördervereins des Angermuseums Erfurt

Umfangreich restauriert wurde die letzte Ruhestätte von Friedrich Nerly – dank einer Initiative des Fördervereins Freunde des Angermuseums und weiterer Geldgeber. Vor 213 Jahren, am 24. November 1807, wurde Friedrich Nerly in Erfurt geboren. Der bedeutende deutsche Maler der Romantik starb 1878 in Venedig, wo er seit 1838 gelebt hatte. Auf der venezianischen Friedhofsinsel San Michele befindet sich sein Grab und das seiner Ehefrau Agathe.