Ein Graffito zum Gedenken an den Fußballhelden Julius Hirsch ist am soziokulturellen Zentrum Saline 34 entstanden.

Graffito im Gedenken an den Fußballhelden Julius Hirsch

Der Street-Art-Künstler Sven Messerschmidt hat zum Gedenken an den Fußballhelden Julius Hirsch am soziokulturellen Zentrum Saline 34 ein Graffito geschaffen. Julius Hirsch, geboren 1892, galt als einer der besten Stürmer seiner Zeit.

Die Nationalsozialisten nahmen ihm Schritt für Schritt alles, was ihn als Menschen ausmachte. Er durfte nicht mehr Fußball spielen, seinen Beruf als Kaufmann nicht mehr ausüben und er musste sich von seiner nichtjüdischen Frau und den Kindern trennen, um diese vor Verfolgung zu schützen. 1943 verschleppten sie ihn nach Auschwitz-Birkenau, wo sie ihn ermordeten.

Mit dem Graffito reihten sich der Verein „Spirit of Football“ und der Erinnerungsort Topf & Söhne in die „Glänzenden Aktionstage“ der Initiative „Die Vielen“ am 8. und 9. Mai 2020 zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus ein. Die Aktionstage wurden vom Kunsthaus und der Ständigen Kulturvertretung Erfurt unter dem Motto „Gold statt Braun“ nach Erfurt getragen. Über 70 Kultureinrichtungen, Museen und Initiativen beteiligten sich mit goldenen Fahnen, Bänder und Plakate an den Aktionstagen, mehr als 120 Orte hatten sich in Erinnerung an den Jahrestag golden mit Rettungsdecken geschmückt. Thema waren dabei sowohl die menschenrechtsverletzenden und freiheitsraubenden Verbrechen der Nationalsozialisten, als auch die Forderungen nach künstlerischer Freiheit, kultureller Vielfalt und Solidarität mit allen Menschen in Not.

Das Graffito ist transportabel und soll in Zukunft in den Workshops „Was geht mich das an?“ zur Stärkung von Demokratie und Vielfalt am Erinnerungsort Verwendung finden. Anhand der Biographien jüdischer Familien aus Erfurt und jüdischer Fußballspieler setzen sich die Teilnehmenden mit der antisemitischen Verfolgungs- und Vernichtungspolitik im Nationalsozialismus auseinander und diskutieren, wer Verantwortung für diese Verbrechen trug. Sie beschäftigen sich auch mit Ausgrenzung in ihrem heutigen Alltag und reflektieren ihr eigenes Verhalten in Diskriminierungssituationen.

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es auf der Seite des Gedenkorts Topf & Söhne unter www.topfundsoehne.de