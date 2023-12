Historischer Kriminalfall Grausiges in Erfurt: Was geschah vor 700 Jahren im Steigerwald?

Erfurt Unscheinbar ist es nicht, das Steinkreuz am Hubertus. Es erzählt die grausame Geschichte einer Bluttat. Als außergewöhnliches Denkmal ist es aber in Gefahr.

Im Steiger, knapp 300 m vom „Hubertus“ entfernt, steht eines der bedeutendsten Steinkreuze Deutschlands, das Erfurter „Mönchskreuz“. Am 10. Dezember jährt sich zum 700. Male das Ereignis, das zu seiner Aufstellung führte. Damit ist es zugleich das älteste sicher datierbare Flurdenkmal seiner Art.

Man schrieb den 10. Dezember 1323, als in Erfurt die Kunde von einem blutigen, unerhörten Ereignis die Runde gemacht haben mag. Auf der Höhe des Steigerwaldes oberhalb der Stadt, seinerzeit noch als „Wawet“ bezeichnet, sei am Arnstädter Wege ein geistlicher Würdenträger getötet worden. Bald darauf wird man auch gewusst haben, dass es sich um den Kanoniker und Magister Heinrich von Siebleben handelte, einen gelehrten Angehörigen der Erfurter Stiftsgeistlichkeit. Und dieser wurde nicht etwa das Opfer eines Straßenräubers, sondern eines Angehörigen des alt eingesessenen Thüringer Hochadels, eines Grafen von Schwarzburg! Das steinerne, gleichsam für die Ewigkeit geschaffene Steinkreuz und der zeitgenössische Sterbeeintrag sorgen bis heute dafür, dass der blutige Vorfall nie in Vergessenheit geriet. Was war geschehen?

Geschichte wird in Latein erzählt

Die in 49 gotischen Majuskeln sauber ausgeführte lateinische Inschrift auf dem Kreuz teilt mit, dass hier der Priester und Magister Heinrich von Siebleben getötet worden ist. In geradezu idealer Weise wird diese Information durch einen Eintrag im Nekrolog, dem Totenbuch verstorbener Stiftsmitglieder und Wohltäter, ergänzt. Hier erfahren wir, ebenfalls auf Latein, dass „im Jahre des Herrn 1323 am vierten Iden des Dezembers [=10. Dezember] … Magister Heinrich von Siebleben, Kanoniker der Kirche des heiligen Severus, verstorben [ist], der durch den Grafen Heinrich von Schwarzburg ermordet wurde.“ Nach diesen deutlichen Worten sind dann noch mehrere Zuwendungen aufgeführt, die am Tag des Jahrgedächtnisses (dem Todestag) mit seinen Fürbitten an die Pfarrerschaft Erfurts verteilt werden – auf Kosten des Täters.

Von einem aufzustellenden Steinkreuz ist hier keine Rede, was aber nicht verwundert. Seine Aufstellung hat allein den üblichen, zutiefst christlichen Hintergrund und ist hier kein privatrechtliches oder gar durch einen richterlichen Beschluss entschiedenes Verfahren. Auch nur die Andeutung eines Rechtsaktes ist nicht erkennbar. Die Tötung eines Geistlichen war verständlicherweise ein besonders schwerer Bruch des Gottesfriedens in der zutiefst religiös geprägten Welt des Hoch- und Spätmittelalters. Wie alle anderen derartigen vorreformatorischen Denkmale ist das „Mönchskreuz“ zuvorderst eben kein Rechtsdenkmal, denn sein Ursprung liegt allein in den einvernehmlichen, zeitgemäß-gängigen Glaubensüberzeugungen aller Beteiligten.

Womöglich haben die Mitbrüder des Ermordeten das Kreuz gestaltet

Auch die Art der Formulierung des Inschrifttextes wirft Bedenken auf. Abgesehen von der lateinischen Sprache, die ohnehin nur für die allerwenigsten der hier Vorbeikommenden verständlich war, klingt der Text unüblich und nicht wie von einem reuigen Täter veranlasst. Durchaus denkbar erscheint, dass die Vorlagen für Text und Ritzzeichnung im Severistift entstanden sind, ja womöglich sogar das ganze Steinkreuz von seinen Kanonikern als Seelgerätstiftung für ihren Mitbruder veranlasst wurde. Möglicherweise hat das Kreuz daher auch als sichtbares Zeichen des Sozialprestiges der Stiftsgeistlichkeit zu gelten. In diesem Sinne sollten wir Abstand davon nehmen, im Zusammenhang mit dem „Mönchskreuz“ fälschlicherweise von einem „Sühnekreuz“ zu sprechen. Die synonyme Verwendung der Begriffe „Steinkreuz“ und „Sühnekreuz“ verbietet sich ohnehin, weil nicht jedes Steinkreuz in der Folge eines Sühneverfahrens entstanden ist und es verschiedene Deutungsmöglichkeiten gibt.

Außergewöhnliche künstlerische Qualität der Steinarbeit

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die außergewöhnliche künstlerische Qualität des knapp 2,8 m hohen Steinkreuzes als elitäre Einzelschöpfung ursächlich mit dem sozialen Stand der beteiligten Personen zu tun hat. Heinrich von Siebleben gehörte als Kanoniker mit Magister-(Doktor-)Würde der Stiftsgeistlichkeit des Severistiftes an, hatte die Priesterweihe erhalten und Sitz und Stimme in der Kapitelversammlung, dem Leitungsgremium des Stiftes. Seit 1305 ist er in schriftlichen Quellen sicher nachweisbar, war kurz vor seinem gewaltsamen Tod 1323 einer von vier berufenen Schiedsrichtern im Streit um die strittige Abtwahl im Peterskloster. Als private Pfründe besaß er einen Hof in Elxleben (Ilmkreis), der ein Dreivierteljahr später Dekan und Kapitel der Severikirche zufiel.

Die Darstellung des getöteten Kanonikers Heinrich von Siebleben in einem gotischen Spitzbogen. Foto: Frank Störzner

Auf dem Steinkreuz ist Heinrich in einer 60 cm hohen Ritzzeichnung sogar dargestellt: Sie zeigt einen gottesfürchtig knieend betenden Geistlichen im Seitenprofil. Er trägt ein faltenreiches langes Gewand und auf dem Kopf ein Scheitelkäppchen. Seine langen, schlanken Hände sind betend nach oben gerichtet, um sein Seelenheil zu erflehen. Der als Täter genannte Graf Heinrich von Schwarzburg ist nicht eindeutig fassbar, auch weil der Vorname Heinrich von den Schwarzburgern gern und zeitgleich verwendet wurde.

Das Kreuz ist als freistehendes Flurdenkmal in Thüringen einzigartig

Es ist tatsächlich so, dass sich das „Mönchskreuz“ durch seine qualitätvolle Ausführung, sein Ebenmaß und seine künstlerische Wohlausgewogenheit, die kein zweites Steinkreuz in Thüringen erreicht, deutlich vom sonst allgemein üblichen „normalen“ Steinkreuztyp abhebt. Typologisch handelt es sich um ein sog. Hochkreuz, das in Thüringen als freistehendes Flurdenkmal singulär ist. Frühestens 1324 kann es zu seiner Aufstellung gekommen sein. Übereinstimmungen in Darstellung oder Schriftduktus mit den Grabplatten aus jener Zeit finden sich nicht.

Das „Mönchskreuz“ im jüngst verschneiten Winterwald. Foto: Frank Störzner

Verwunderlich ist indes, dass es zu dem Geschehen keine neue literarische Verarbeitung gibt. Das Kreuz im Wald, die spannende Zeit des hohen Mittelalters, die blutig endende Begegnung von weltlichem Herrscher und geistlichem Würdenträger sind doch dankenswerte reale Ankerpunkte einer phantasievoll ausgeführten Romanhandlung. An bedenkenswerten Indizien mangelt es nicht, aber ihre Diskussion wäre rein spekulativ.

Für den dauerhaften Erhalt muss umgehend gehandelt werden

Seit nunmehr sieben Jahrhunderten kündet das „Mönchskreuz“ von einem Ereignis, das in der Erfurter Geschichtsschreibung leider keine weitere Erwähnung fand. Trotz eines auf den ersten Blick erstaunlich guten Erhaltungszustandes und nur weniger Beschädigungen attestiert ihm ein 2018 erstelltes Gutachten einen dringlichen Handlungsbedarf, um den weiteren Fortbestand zu sichern.