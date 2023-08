Größerer Polizeieinsatz in Gaststätte – 21-Jähriger mit Messer verletzt – Betrug durch Warnhinweis

Erfurt. Mehrere Verletzte hat es bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte gegeben. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Erfurt:

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Samstagmorgen in Erfurt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich gegen 6.45 Uhr drei Unbekannte in einer Gaststätte in der Altstadt daneben benommen und sollten das Lokal verlassen. Stattdessen sprühte einer der Männer Pfefferspray in den Gastraum.

Dadurch erlitten zehn Gäste leichte Augen- und Atemwegsreizungen. Zudem schlugen und traten die Unbekannten drei Gäste und verletzten diese dabei leicht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter dem Einsatz mehrerer Streifenwagen konnten die drei Unbekannten nicht mehr gefasst werden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

21-Jähriger mit einem Messer verletzt

Im Erfurter Norden wurde am Samstag ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der Mann hielt sich laut Polizei gegen 20.20 Uhr gemeinsam mit zwei Bekannten in einer Wohnung auf. Dabei tranken sie gemeinsam Alkohol. Im weiteren Verlauf gerieten die Männer aus bisher ungeklärter Ursache in Streit. Ein 22-Jähriger zückte daraufhin ein Messer und verletzte den 21-Jährigen leicht an der Stirn.

Mehrere Streifenbesatzungen kamen daraufhin zum Einsatz und nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

74-Jährige wird Opfer von Betrügern

Betrüger haben eine 74-Jährige in Erfurt um 1000 Euro gebracht. Der Seniorin wurde demnach auf ihrem Computer ein angeblicher Warnhinweis über Trojaner angezeigt, wie die Polizei mitteilte. Dieser Hinweis enthielt unter anderem auch die Telefonnummer einer Hotline. Daraufhin kontaktierte die Frau die Hotline.

Am Telefon brachten Unbekannte die 74-Jährige schließlich dazu, ihre Zugangsdaten für ihr Online-Banking preiszugeben. In der weiteren Folge wurden vom Konto der Seniorin mehrere Abbuchungen vorgenommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrugs ein.

Hochwertiges E-Bike aus Autohaus gestohlen

Bei einem Einbruch in ein Erfurter Autohaus hat ein Unbekannter ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Der Dieb verschaffte sich den Angaben zufolge in den frühen Samstagmorgenstunden Zutritt zu dem Firmengelände im Norden der Stadt. Anschließend schlug er eine Scheibe ein und gelangte so in den Verkaufsraum, wo er ein E-Bike der Marke "Flyer" im Wert von 6500 Euro sowie die Jacke eines Mitarbeiters entwendete. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute in Richtung Hugo-John-Straße. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.