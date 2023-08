Größtes Erfurter Plattenregal liefert Schätze für Musikfans in alle Welt

Nico Gräfenhan betreibt einen An- und Verkauf für Vinyl-Schallplatten. Bands wie Can und Krautrock hört er selbst gern.

Erfurt. Weltweit verschickt Nico Gräfenhan von Erfurt aus monatlich 5000 Schallplatten an Sammler, Musiker und Produzenten. Hier erklärt er, wie alles begann.

Für Nico Gräfenhan sind Schallplatten mehr als Musik auf Vinyl: „Jede LP und jede Single erzählt eine Geschichte, eine ganz persönliche zudem“, wie der 36-Jährige sagt. Mehr als 90.000 solcher Geschichten stehen inzwischen in den Regalen am Linderbacher Weg. Von hier aus betreibt Gräfenhan seinen An- und Verkauf, den er 2010 zunächst im Wohnzimmer begann. Für alle, die nicht zu seiner mittlerweile weltweiten Kundschaft von „Records.de“ zählen, hat er ganz still und leise Erfurt einen weiteren Superlativ beschert – den der wohl größten Plattensammlung Mitteldeutschlands.

„Die Schallplatte war nie weg und wird immer da sein“, sagt Gräfenhan. Mit vier, fünf Jahren schon hatte er eine kleine Sammlung. Was mit Lakomys Traumzauberbaum sowie „Schlapps und Schlumbo“ begann, weitete sich in dem musikbegeisterten Haushalt schnell aus. Hier stand nie der Fernseher im Mittelpunkt, wie in vielen anderen Familien, sondern der Plattenspieler. Früh hörte der kleine Nico schon Tangerine Dream, Portishead oder Cypress Hill. Mit etwa 14 Jahren legte die väterliche Sammlung den Grundstock zu einer eigenen.

Mit 15 Jahren die Schatzsuche begonnen

„Mit 15 habe ich angefangen zu diggen“, erinnert er sich. Diggen steht für das Graben nach Schätzen. „Ich bin ein Suchender“, sagt er. An keinem Flohmarkt oder Plattenladen könne er vorbei gehen. Als seine Sammlung auf 5000 Platten in der 40-Quadratmeter-Wohnung gewachsen war, fasste er notgedrungen und auf Drängen seiner Freundin den Entschluss, sich von Teilen seines „Zeit, Platz und Geld fressenden“ Hobbys zu trennen. So startete der gelernte Mediengestalter vor 13 Jahren mit dem An- und Verkauf, trennte sich von einigen Alben und behielt die Freundin, mit der er nun längst verheiratet ist und zwei Söhne hat.

Diese Surf-Beat-Single ist ein einzigartiges Exemplar. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Auf 800 Exemplare, die er nie und nimmer abgeben würde, beziffert er heute die Plattenzahl seiner privaten Sammlung. Mehr als die 100-fache Menge zählt er im Lager im Linderbacher Weg. Fünf Tonnen Gewicht bringen sie wohl zusammen auf die Waage. Beeindruckender noch: 5000 Alben schickt Gräfenhan mit zwei Festangestellten vom Erfurter Standort aus im Monat auf die Reise zu Sammlern oder DJs in aller Welt. Bislang eine Viertelmillion Exemplare insgesamt. Aktuell sucht er weitere Mitarbeiter, um den Durchlauf noch zu steigern.

Ankauf von Sammlungen ab 100 Alben aufwärts

Als Ankäufer ist Nico Gräfenhan in ganz Deutschland unterwegs, wenn es um mehr als 100 Alben geht. Der größte Ankauf? 15.000 LPs, ein 7,5 Tonner voll Sammlerglück. 50.000 war die größte Zahl Singles, die er mal von einem ehemaligen Händler erwarb. Oft sind es Nachlässe, die er nach Meterpreisen kauft, die je Genre üblich sind. Ein Drittel davon ist unverkäuflich. Nur die Alben, die sich ein Mint (M), Near Mint (NM) oder Very Good Plus (VG+) in der Bewertung nach „Goldmine Grading Standard“ verdienen, landen im Computer katalogisiert und gewaschen, gebügelt und gescannt im Verkaufsregal.

Das erste und zweite Durchstöbern der Ankäufe ist Chefsache geblieben, sagt Nico Gräfenhan schmunzelnd. Vielleicht findet sich ja doch noch eine Platte mit christlichem Kraut-, deutschem Polit- oder ungarischem Progressive-Rock sowie ein anderes Schätzchen darunter. Um Schlager macht er dabei einen Bogen, Klassik findet kaum ins Repertoire.

Lou Reed steht neben Manfred Krug, eine Surfbeat-Platte neben den Beatles, Neuer Deutscher Welle und ungarischem Progressive-Rock – die Computerdatenbank behält dabei den Durchblick. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Festgelegte Kriterien zur Qualität der Platten

Schon anhand der Abnutzung des Lochs, um das sich das Album dreht, stellt Gräfenhan fest, wie oft die Platte einst abgespielt wurde. Alte Alben, das weiß der Experte, verzeihen mehr. Die Rillen sind tiefer ins schwere Vinyl geschnitten als das heute der Fall ist – da wirkt sich ein oberflächlicher Kratzer kaum aus, die Platte hat mehr Bass und Langlebigkeit.

Höchstpreise sollen ein Geheimnis bleiben, wie er sagt. Und: Jedes Album ist am Ende soviel wert, wie jemand bereit ist dafür auszugeben. Die älteste und seltenste Platte im Sortiment dürfte eine Surf-Rock-Single von den Phaetons von 1956 sein. Andere Alben faszinieren anhand ihrer Cover-Kunst. Oder fallen durch besonders skurrile Instrumentierung aus dem gängigen Rahmen.

Musiker und Produzenten zählen zur Kundschaft

Und die teuerste, die er je verkauft hat? Das Album „Would you believe“ von Billy Nicholls, erinnert sich Gräfenhan. Käufer war ein Musiker. Die sind neben Produzenten und Sammlern der größte Teil der nahezu ausschließlich männlichen Kundschaft. Gekauft, um Ideen und Musik-Schnipsel für eigene, neue Musik mit alten Beats, Synthesizern oder Gitarrenriffs zu versehen. Wenigstens einer Sequenz der alten Titel wird so neues Leben eingehaucht. Doch das ist eine andere Geschichte, zu der Nicolas Gräfenhan mit Plänen für ein eigenes Studio voll historischer Musik- und Klangtechnik schon bald ein weiteres Kapitel hinzufügen will.

https://records.de/