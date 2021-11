Großeinsatz der Polizei in Erfurt

Erfurt. Ein Zeuge beobachtete einen Mann mit einer Waffe samt Zielobjekt.

Zahlreiche Streifenwagen rückten am Mittwochmittag in die Mittelhäuser Straße von Erfurt aus. Ein Zeuge hatte einen Mann beobachtet, der eine Langwaffe mit Schalldämpfer und Zielobjekt zusammenbaute und das Magazin bestückte. Anschließend war der Mann mit der vermeintlichen Softairwaffe in Richtung Rieth gelaufen.

Es folgten intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei. Aufgrund der markanten Personenbeschreibung des Zeugen wurde der Verdächtige schnell gestellt. Der 28-Jährige hatte keine Waffe bei sich. Trotz weiträumiger Suche im Umfeld und der Kontrolle der Wohnung konnte die Langwaffe nicht gefunden werden. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Verfolgungsfahrt bei Schweina mit Polizeihubschrauber: Menschen springen von Straßen, Autofahrer müssen notbremsen

Tote Schafe in Altkleidercontainern im Eichsfeld