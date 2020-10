Großer Herbsteinsatz der Kneippianer

„Jede Hand wird gebraucht“, lädt Peter Weber als Vereinsvorsitzender die Mitglieder des Erfurter Kneippvereins ein. Am Samstag ab 11 Uhr wollen sie im Garten des Stadtteilzentrums (früher „Urne“) ihren großen Herbsteinsatz starten. Beim anschließenden traditionellen Erntedankfest werden, diesmal in kleiner Runde, die frischen oder auch bereits lecker verarbeiteten Produkte aus dem eigenen Schrebergarten präsentiert. Mit dabei sind auf jeden Fall einige Line-Dancer, denn die Gruppe trifft sich wöchentlich im Saal des Stadtteilzentrums, so entwickelten sich gute Kontakte.

Ebenfalls wöchentlich sind Kneippianer und Interessierte Montagnachmittag in der Domsporthalle beim Tai Chi-/Qi-Gong-Training zu treffen. Über die Corona-Auszeiten, als die Turnhalle geschlossen bleiben musste, fanden sich Kleingruppen beispielsweise im Luisenpark zusammen. Dienstagnachmittag ist die Schwimmhalle am Johannesplatz der Termin im Kalender. Bei der Wassergymnastik geht es sowohl um Prävention wie auch teils um Reha-Sport, auf jeden Fall um Fitness und Wohlbefinden.

Mit Aufklärung über die Naturheilverfahren speziell nach Sebastian Kneipp, den eigenen Initiativen und Angeboten ist die Lobbyarbeit zur Gesundheitsförderung das langjährige Anliegen des Erfurter Kneipp-Vereins, der Mitte November sein 25-jähriges Bestehen feiern wird. Dabei verweist der Vorstand auf derzeit 75 Mitglieder, was sich nicht mit der dazu gehörigen Personenzahl gleichsetzen lässt. Beispielsweise gehören eine Klasse sowie die Arbeitsgemeinschaft Kneipp der Grundschule 7 in Erfurt dazu, auch die Kindertagesstätte am Haselnussweg auf dem Wiesenhügel. Und die Erfurter sind bewährte Heimstatt über die Stadtgrenzen hinaus unter anderem für den Kindergarten „Pusteblume“ in Tannroda von der Awo Arnstadt oder die Hottelstedter Küken von Hottelstedt bei Weimar. Neu hinzu kam ein Azurit-Pflegezentrum.

Mit vielen von ihnen treffen sich die Erfurter beispielsweise beim alljährlichen Pfarrer-Kneipp-Geburtstag im Mai am Nordstrand, oder die Kindergartenkinder gestalten die Jahresabschlussfeier des Vereins im Stamm-Domizil „ibis“ Erfurt beziehungsweise im Stadtteilzentrum Südost.

Seit einem viertel Jahrhundert sind die Erfurter Kneipp-Anhänger bereits Teil des Erfurter Ehrenamtsnetzes, zugehörig auch zum Landessportbund Thüringen, dem Stadtsportbund Erfurt und natürlich der Dachorganisation Kneipp-Bund. Da ist naheliegend, dass die Kneippianer auch in die Buga-Vorbereitungen eingebunden sind. Nach Antragstellungen und Ortsbegehungen in der Gera-Aue soll 2021 am neuen Teich im Bereich Moskauer Platz ein Kneipp-Tretbecken entstehen. Sichtbares Zeichen für einen vor Ort wirkenden Verein namens „Kneipp Erfurt“.