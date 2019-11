Grüne Bänder verteilt an das schönste Geflügel im Land

Wenn 7440 Einzeltiere, dazu 70 Stämme und Tiere in Volieren eine Messehalle bevölkern, dann ist das die Landesverbandsschau der Rassegeflügelzüchter Thüringens. Mit einer ganz speziellen Geräuschkulisse aus schnattern, krähen und gurren wurden am Wochenende die Besucher der Halle 3 empfangen, in der die Tiere, ordentlich in Käfigreihen sortiert nach Enten, Puten, Gänsen, Hühnern und Tauben, auf ihre Wertung warteten.

Züchter waren auch die ersten, die am Samstag Ausschau in der Verkaufsausstellung hielten, um ihre Bestände durch Zukäufe zu vergrößern. Danach wurde ausgiebig gefachsimpelt über Federkleid, Körperbau und die allgemeine Schönheit der ausgestellten Tiere in der vom Rassegeflügelzuchtverein „Erfordia-Ilversgehofen 1920“ organisier-ten Schau.

Knapp 7500 Tiere waren in Halle 3 zu sehen. Puten, Gänse, Enten, Hühner und Rassetauben wurden ausgestellt und bewertet. Darunter zahlreiche heimische Rassen wie die Thüringer Barthühner vom Farbschlag chamois-weißgetupft (rechts). Foto: Frank Karmeyer

Kontakte zu knüpfen, so Michael Seever vom Infostand der Ausstellung, sei für viele Züchter das Wichtigste bei einer solchen Landesschau. Wer auf der Suche nach Rat für sein Hobby ist, sei auf der Landesschau an der richtigen Adresse. Neugierig liefen am Wochenende auch ein paar Kinder und Jugendliche durch die Käfig-Gänge. Nachwuchs zu finden für das Hobby sei schwer, weiß Michael Seever. Meist würde es in den alten Dorfkernen gepflegt und kaum mehr in der Stadt. In neuen Siedlungen sei selten Platz dafür oder Ärger mit den Nachbarn vorprogrammiert.

Für Zuchterfolge wurde in der Messehalle 3 am Wochenende 85 Mal das „Grüne Band von Thüringen“ verliehen, für Junggeflügel gab es 95 Mal das „Weiße Band“. Einer der Preisrichter bei den Zwerghühnern ist Daniel Herrmann aus Wernshausen. Er war am Samstag allerdings bei den großen Hühnern zu finden, nahm die „Kämpfer“ in Augenschein, studierte deren breite Schultern, Muskeln und Federkleid: „Ich bilde mich fort, will mein Aufgabengebiet als Preisrichter erweitern – von den kleinen zu den großen Hühnern.“

Für Außenstehende ist das eine Wissenschaft für sich: Kommt es hier auf die besonderen Farbschläge an, ist dort beispielsweise der muskulöse Körperbau entscheidend und der „Einbau der Schwanzfedern“ zweitrangig.