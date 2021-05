Grüne in Erfurt: Göring-Eckardts siebte Nominierung

Erfurt. Grüne Politikerin als Direktkandidatin für Bundestagswahl nominiert.

Katrin Göring-Eckardt (55) ist wieder die grüne Direktkandidatin im Bundestagswahlkreis Erfurt-Weimar. Sie wurde am Freitagabend von der Wahlkreisversammlung von 82 Prozent der 62 Delegierten ohne Gegenkandidaten nominiert. Die Wahlkreisversammlung im Erfurter „Zughafen“ war die erste Präsenzveranstaltung der Landespartei seit dem Lockdown. Göring-Eckardt ist Fraktionschefin und sitzt bereits seit 1998 im Bundestag. Sie will im September zum siebten Mal in das Berliner Parlament einziehen.