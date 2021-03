Die alten Motive wurden entfernt – am Samstag hat Sylwia Mierzynska ihre Open Air Galerie auf dem Petersberg mit neuen Fotos für die Buga fit gemacht.

Altstadt. 51 Fotomotive zeigen an der Fassade der Defensionskaserne unter dem Motto „Grüne Oase“ die wilde Natur vor den Toren der Stadt.

Sechs Projekte hat sie an der Fassade der Defensionskaserne bereits realisiert – am Wochenende bestellte Sylwia Mierzynska wieder den Hubwagen, um die Motive in Position zu bringen, die während der Bundesgartenschau (Buga) die Blicke der Besucher auf dem Petersberg auf sich lenken werden.