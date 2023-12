Grüße aus der Erfurter Klempnervorstadt

Erfurt Wer mit einer Rechtschreib-KI durch Erfurt wandert, kann sich auf kuriose Namensvorschläge einstellen, wie unser Reporter Friedemann Mertin bemerkt hat.

Ob Sie’s glauben oder nicht: Die Artikel in der Zeitung und im Internet werden automatisch auf Rechtschreibung geprüft. Der digitale Lektor markiert alle Worte, die ihm nicht geheuer erscheinen.

Meistens bleibt der digitale Duden an Familiennamen und Ortsbezeichnungen hängen, denn die kennt er nicht. Trotzdem bemüht sich das Programm um Gegenvorschläge. Das zeitigt mitunter amüsante Ergebnisse. Würden wir die Vorschläge konsequent befolgen, würde der Oberbürgermeister kurzerhand in Andreas Gänsewein umgetauft. Zum Picknicken würden sich die Erfurter im Schlosspark von Möbelburg treffen und junge Familien würden ihre Eigenheime in Märzleben, statt Kerspleben bauen. Ach ja, und aus der Krämpfervorstadt würde die Klempnervorstadt.

Manche Vorschläge erscheinen mir rätselhaft: Töttelstädt mit seinen 600 Einwohnern kennt die Wort-Datenbank nicht, aber das 200-Seelen-Dorf Hottelstedt im Weimarer Land wird als Alternative vorgeschlagen. Bei Windischholzhausen schließlich dreht die Künstliche Intelligenz völlig frei und denkt sich Namen einfach aus. Oder haben Sie schon mal was von Windwachholzhausen gehört?