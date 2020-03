Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundlos 84-Jährige zusammengeschlagen - Streit um Hund eskaliert - Brandstifter gesucht

Grundlos 84-Jährige zusammengeschlagen

Grundlos und völlig überraschend ging am Donnerstagvormittag ein Mann in Erfurt auf eine Rentnerin los. Die 84-Jährige stand an der Straßenbahnhaltestelle Hirschlachufer in der Neuwerkstraße, als ein unbekannter Mann an ihr vorbeilief. Plötzlich trat der Mann sie in den Bauch und verletzte sie leicht.

Ein 40-jähriger Passant eilte der Frau zur Hilfe und wurde durch den Unbekannten an der Hand leicht verletzt. Die Polizei stellte den Täter. Der 35-jährige Mann war der Polizei bereits mehrfach wegen Gewalt- und Eigentumsstraftaten bekannt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die Rentnerin wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

An mehreren Autos randaliert

Ein Zeuge meldete sich in der vergangenen Nacht bei der Erfurter Polizei. Er hatte mehrere Jugendliche beobachtet, wie sie in der Liebknechtstraße Autospiegel abtraten. An insgesamt vier Autos richteten sie so einen Schaden von etwa 800 Euro an. Im Rahmen der Fahndung wurden zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren von der Polizei gestellt. Beide standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Sie pusteten 1,2 und 2,4 Promille. Gegen sie wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Brand beschädigt Frisörsalon

Ein unbekannter Täter zündete in der vergangenen Nacht in der Erfurter Altstadt einen Sperrmüllhaufen an. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden in unmittelbarer Nähe die Schaufensterscheiben eines Friseursalons beschädigt. Da zunächst von einer Anwohnerin ein Gebäudebrand gemeldet wurde, rückte die Feuerwehr mit 22 Kameraden an. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, so dass es zu keinen weiteren Beschädigungen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kripo ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Brandstifter gesucht

Ein Unbekannter hatte am frühen Mittwochmorgen zwei Mülltonnen am Erfurter Julius-Leber-Ring angebrannt. Dadurch wurde die Fassade eines angrenzenden Wohnblocks erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei schätzt den Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Nun sucht die Kripo Erfurt nun Zeugen.

Wer hat am 11.03.2020, in der Zeit von 3 bis 3:45 Uhr, am Julius-Leber-Rings bzw. der Bonhoefferstraße Verdächtiges bemerkt und kann Hinweise zum Täter geben? Möglicherweise können Taxifahrer oder Zeitungszusteller Angaben machen. Zeugen wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 61701 an die Kripo Erfurt (0361/7443-2412 oder -1465).

Kellereinbrüche

Gleich in vier Kellerabteile wurde am Donnerstag eingebrochen. Am Nettelbeckufer und am Baumschulenweg waren Diebe in die Kellerbereiche eingebrochen. An einem Kellerabteil scheiterten die Langfinger. In den drei anderen Kellerboxen hatten die Diebe aber mehr Erfolg. Sie erbeuteten ein Mountainbike und ein Damenfahrrad der Marke Cube sowie einen Seesack mit Kleidung. Der Wert der Beute beläuft sich auf über 1.500 Euro.

Streit um Hund eskaliert

In Kölleda eskalierte am Donnertagnachmittag ein Streit um einen Hund. Ein 20-Jähriger hielt sich mit seinem Vierbeiner im Bereich eines Spielplatzes auf. Zwei unbekannte Männer forderten ihn auf zu verschwinden und drohten ihm Schläge an. Noch bevor der Hundebesitzer den Spielplatz verlassen konnte, schlug ihm einer der Männer mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann ging zu Boden und wurde dabei leicht verletzt.