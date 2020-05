Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschule 22 kriegt eine Mensa

Erfurt. Ohne Gegenstimme votierte der Bauausschuss in dieser Woche für den Neubau einer Mensa an der Grundschule 22 in der Riethstraße. Der Baubeginn ist für den Juli nächsten Jahres vorgesehen. Eine gemeinsame Nutzung mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium sei bislang nicht erörtert worden, so Torben Stefani, Chef des Amtes für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung. Das sei eine Frage der Bewirtschaftung und dazu sollten die Schulen miteinander kommunizieren. Einzelne Baumfällungen seien nicht zu vermeiden, da es ein schwieriger Baugrund sei, so der Amtsleiter auf eine Nachfrage von Jasper Robeck von den Bündnisgrünen. Ob der Neubau der Mensa zu einer weiteren "Verelendung" der Vilniuspassage führen werde, wollte AfD-Stadtrat Sascha Schlösser wissen. Stefanis Antwort: "Es geht hier um die Schüler".

Für das Bauprojekt an der Grundschule sind rund 1,64 Millionen Euro vorgesehen. 250.000 Euro wurden im Vorjahr in Planungsleistungen investiert, eine Million steht für dieses Jahr im Vermögenshaushalt. Die Restsumme von 650.746,87 Euro ist für den Etat 2021 angemeldet. Der Stadtrat muss nach dem positiven Votum des Ausschusses noch zustimmen. mke