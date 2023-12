Gruppe prügelt nach Weihnachtsfeier in Erfurt auf 49-Jährigen ein

Erfurt. Aus noch ungeklärter Ursache eskalierte in der Nacht zu Mittwoch in Erfurt eine Weihnachtsfeier. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

In Erfurt ist in der Nacht zu Mittwoch ein 49-Jähriger von einer Gruppe in einer Bar angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, seien er und ein Teil einer Weihnachtsfeier-Gesellschaft gegen 1 Uhr aneinandergeraten.

Die fünf Männer im Alter zwischen 39 und 54 Jahren hätten auf den Mann eingetreten und ihn geschlagen, so dass er leicht verletzt wurde. Die Gruppe habe sich noch vor dem Eintreffen der Polizei aus der Bar entfernt und konnte anschließend durch Fahndungsmaßnahmen aufgegriffen werden. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.