Es ist eine der größten Herausforderungen dieser Zeit. Der freitägliche Supermarkt-Einkauf. Gerade jetzt. Denn man schwärmt wieder als infernalisches Duo aus. Als Tandem sind er und sie am Einkaufswagen unschlagbar. Einer blockiert den Gang, der andere spielt Jäger und Sammler.

Da kommt es zuweilen zu kuriosen Momenten. Die den Werktätigen, der sich freitags niederen Arbeiten hingibt, zur Weißglut treibt. Wie gesagt, am Freitagmorgen im Supermarkt – umzingelt von Senioren – den Wochenendeinkauf abzuspulen, ist eine echte Herausforderung.

Die Palette der Erschwernisse hält da einige Nuancen bereit. Nehmen wir den Zerstreuten. Der sich mit dem von Ihnen bereits mühevoll gefüllten Einkaufswagen auf und davon macht. Und der sich nur sehr schwer anhand von Fakten – knallrote Einkaufskiste, angeklemmter Einkaufszettel – von seinem zeitraubenden Tun abhalten lässt.

Dann gibt’s noch den Brachialen, der rüpelhaft die Reihen der Wartenden durchpflügt, um sich die Poleposition im Rennen an der Kasse zu erobern, alldieweil die Angetraute die Käsetheke belagert.

Und eben den Verträumten. Der schläft noch am Wagen bei den Nudeln, während die Gattin bereits in den BH-Sonderangeboten wühlt. Typenvielfalt in der Corona-Vorweihnacht.

Gehen Sie mal einkaufen. Ein Fundus fürs Leben.