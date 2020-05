Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Erfurt: Kaffeeflecken auf der Treppe

Während ich gestern eiligen Schrittes mit der frisch gefüllten Kaffeetasse in Richtung Schreibtisch flitzte, fiel mir etwas Merkwürdiges ins Auge. Kaffeeflecken auf der Treppe, so zwei oder drei – und schon angetrocknet. Durch das Flurfenster, welches auch mal eine Reinigung vertragen könnte, drang reichlich Sonnenlicht. Wahrscheinlich, damit ich die Flecken besser sehen kann. Das ist eindeutig dem Homeoffice zu verdanken, gepaart mit den länger und heller werdenden Tagen. In anderen Zeiten trägt bei uns niemand randvolle Tassen von der Küche ins nächste Stockwerk.

Da gibt’s jetzt ein paar Möglichkeiten. Gleich den Lappen in die Hand nehmen, aufs Wochenende warten und dann wischen (Besuch geht gerade auch nicht ein und aus) oder nachschauen, ob es draußen endlich wieder wärmer wird. Dann gibt’s den Kaffee eben an der frischen Luft und nicht mehr am Schreibtisch.