Guten Morgen Erfurt: Alles hat seinen Wert

„Ick fasset nich“, sagt der Freund. Er ist Berlin-sozialisiert. „Jefüllter Streuselkuchen für een Euro neunzich.“ Ihm haftet das Stigma an, auch 30 Jahre nach Beitritt immer noch alles erst in D-Mark – pauschal mal zwei – und dann in Ostkohle (mal fünf – damals gängiger Wechselkurs) – umzurubeln (sagt man hier seit Menschengedenken). „Ick fasset nich, dit sinn ja 19,80 Ost-Mark. Sa ma, hacktet?“ Der Freund ist auch angesichts des opulent gedeckten Frühstückstisches nicht zu beruhigen. „Eenz neunzich für Streuselkuchen jefüllt. Wo simma jelandet?“, fragt der Preußen-Gast immer noch fassungslos. Er hat aber wohl etwas vergessen. Die Gedanken schwingen zurück. 21,50 Ostmark Miete für eineinhalb Zimmer mit Küche und Toilette. Mansarde. Sommers kochend heiß, winters arschkalt. Aber was Eigenes. Vergessen das Loch im Fußboden. Da sollte eigentlich ein Fallrohr rein. Kam aber nicht. Kein Geld. Dafür sauste Schildkröte Julius durch und landete eine Etage tiefer in der Badewanne der „Untermieter“. Unbeschadet. Vergessen? Nein. Dagegen relativiert sich „Eenz neunzich“ für Streuselkuchen. Alles hat seine Zeit. Und seinen Wert. Gönnen wir dem Bäcker den Lohn. Er hat es gerade nicht einfach. Gute Handarbeit kostet. Dafür schmeckt es sensationell. Nach Zuhause.