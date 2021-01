Guten Morgen, Erfurt: Besinnung aufs Wesentliche

Aufbruch zu neuen Ufern. Weg mit dem ganzen unnützen, oberflächlichen Zeugs. Lasst uns bitte endlich auf das Wesentliche besinnen. Auf das Leben, die Liebe, die Wärme, den Respekt, die Würde. Allesamt Dinge, die im letzten Jahr arg gelitten haben und die unsere Fähigkeit, Mitgefühl für die Mitmenschen, die einen umgeben, zu entwickeln, von Zweifeln aufgefressen sehen.

Lassen wir das nicht zu. Hören wir auf unser Herz, unsere Empfindung, unsere Menschlichkeit, auf unsere Gabe, anderen zuzuhören, in der Not zu helfen, das eigene Ego in den Hintergrund zu stellen. Dinge, die keine große Anstrengung benötigen. Schauen wir auf das, was uns zu Ost-Zeiten so ausgezeichnet hat. Die Fähigkeit zum Miteinander, zum solidarischen Handeln, wenn der Nebenmann in Not geriet. Die Not ist heute Nano-Millimeter groß. Lasst uns den Egoismus, die Schein-Debatten, das undifferenzierte Geschwafel beiseite stellen.

Der Gegner, der unsere Existenz bedroht, ist heute nicht sichtbar, wie dereinst die Stasi. Er versteckt sich. Und er fordert uns heraus. Aber: Gemeinsam sind wir stark. Hat schon Ernst Busch besungen. Die Solidarität. Es war wirklich nicht alles schlecht.